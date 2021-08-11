МИД Азербайджана отреагировал на инцидент с экс-послом Вагабзаде и Жириновским

Баку, 11 августа. Министерство иностранных дел Азербайджана отказалось давать оценку ситуации с бывшим дипломатом Вагабзаде.

Слова экс-посла о россиянах возмутили главу ЛДПР Владимира Жириновского. По сообщению МИД, Исфандияра Вагабзаде был уволен пять лет назад.

«В данном случае было бы неправильно комментировать его взгляды, поскольку он не представляет МИД или какое-либо другое государственное учреждение», — пояснили во внешнеполитическом ведомстве Азербайджана.

Ранее бывший консул назвал «нацию Жириновского» свиньями. Лидер ЛДПР призвал защитить соотечественников за границей и учредить отдельное министерство национальных проблем.