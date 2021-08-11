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«Справится на отлично»: Герман Владимиров уверен в победе Максима Шугалея на выборах
Политика
«Справится на отлично»: Герман Владимиров уверен в победе Максима Шугалея на выборах
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Максим Шугалей способен на отлично справиться с обязанностями депутата, считает член совета при губернаторе Ленобласти по межнациональным отношениям, основатель и руководитель просветительского центра патриотического воспитания «Ленинградский доброволец» Герман Владимиров. Об этом общественный деятель заявил в разговоре с ФАН.

Утром 11 августа стало известно, что глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей прошел регистрацию в кандидаты на выборы в ЗакС Петербурга. Социолог отметил, что теперь ему предстоит составить свою программу, основываясь на заявлениях жителей округа.

«Максима Шугалея я знаю не только по его истории из фильма, но и лично в жизни. Я глубоко убежден в том, что человек, который прошел такой серьезный путь, серьезное испытание и проявил себя очень достойно, готов перейти на другой уровень — на уровень ответственности за свои решения перед обществом, перед родным городом Петербургом, в котором он живет. Мне кажется, что он справится с этим на отлично», — поделился мнением Герман Владимиров.

«Справится на отлично»: Герман Владимиров уверен в победе Максима Шугалея на выборах
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

Собеседник агентства подчеркнул, что этот выборный сезон его не очень-то радует, однако некоторые кандидатуры, в том числе Шугалея, он считает достойными и интересными.

«Хотелось бы подчеркнуть, что Максим — один из далеко немногих кандидатов в депутаты, кому я симпатизирую. У меня достаточно придирчивое мнение по поводу именно этих выборов, и вот его кандидатура у меня не вызывает никаких сомнений», — резюмировал руководитель просветительского центра «Ленинградский доброволец».

Ранее член Общественной палаты России, журналист Александр Малькевич поддержал социолога после регистрации на выборы. Он назвал Шугалея правозащитником с большой буквы и выразил уверенность, что его профессиональный опыт поможет в политической работе.

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