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В Северной Корее началась трансляция ОИ в Токио с опозданием на три недели
Олимпиада-2020 в Токио
В Северной Корее началась трансляция ОИ в Токио с опозданием на три недели
Global Look Press  /  Naoki Nishimura/AFLO

Пхеньян, 11 августа. Государственное телевидение Северной Кореи показало репортаж о токийских Олимпийских во вторник, через несколько дней после официальной церемонии закрытия, сообщает NK News.

Центральное телевидение КНДР транслировало 70 минут женского футбольного матча групповой стадии между Великобританией и Чили, который состоялся 21 июля, без комментариев дикторов и в плохом качестве.

В прошлые годы Азиатско-Тихоокеанский вещательный союз (ABU) предлагал северокорейским властям официально лицензированную трансляцию с ОИ в рамках партнерства с южнокорейской вещательной компанией SBS. Впрочем, ABU не ответил на запрос журналистов, предоставил ли он Пхеньяну какие-либо трансляции токийских соревнований.

В этом году сборная Северной Кореи пропустила токийскую Олимпиаду из-за опасения распространения коронавирусной инфекции. Олимпийские игры проходили с 23 июля по 8 августа в шести японских городах. Сборная США победила в медальном зачете ОИ в Токио — 39 золотых медалей, 41 серебряная и 33 бронзовых наград.

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