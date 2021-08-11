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Ветеран войны в Донбассе Матюшин рад хорошей новости о регистрации Шугалея на выборах
Политика
Ветеран войны в Донбассе Матюшин рад хорошей новости о регистрации Шугалея на выборах
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей, как и его партия, за основу своей программы берет реальные обращения граждан. Об этом в комментарии ФАН заявил лидер движения «Новые скифы Новороссии», ветеран войны в Донбассе Александр Матюшин.

Максим Шугалей зарегистрирован кандидатом в ЗакС Санкт-Петербурга по пятому одномандатному округу. Социолог отметил, что нацелен на результат. Он планирует активно работать с избирателями.

«Регистрация Шугалея — это хорошая новость. Хорошо и то, что партия, от которой он идет на выборы, строит свою программу на основе обращений жителей города. Другой вопрос — насколько он сможет реализовать свою программу после победы на выборах и получения депутатского мандата. Ведь противодействие чиновников разных уровней будет присутствовать, когда Максим Шугалей будет пытаться реализовать свою программу. Иначе возникнет вопрос о компетенции самих чиновников, а лишаться «насиженных» мест они вряд ли захотят», — пояснил Александр Матюшин.

Ветеран войны в Донбассе назвал хорошей новостью регистрацию Шугалея на выборах
из личного архива  / Александр Матюшин

В любом случае, Матюшин отметил, что с глубоким уважением относится к личности Максима Шугалея.

«Хотя я и не знал о нем до печально известной истории с его пленением. Желаю ему победы на выборах и успехов в будущей депутатской деятельности», — заключил Александр Матюшин.

Ученый-социолог родился в Ленинграде, широкую известность получил при печальных обстоятельствах — после инцидента в Ливии, когда он провел в плену почти два года. Знания в политике и социологии дают Максиму Шугалею огромное преимущество перед другими кандидатами.

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