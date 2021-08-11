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Клипмейкер Пугачевой вспомнила начало романа певицы с Галкиным
Шоу-бизнес
Клипмейкер Пугачевой вспомнила начало романа певицы с Галкиным
instagram.com  /  @alla_orfei

Москва, 11 августа. Клипмейкер Ирина Миронова рассказала о работе над видео «Будь или не будь» с артистами Максимом Галкиным и Аллой Пугачевой. В то время у звезд уже был роман.

У Мироновой перед съемками клипа состоялся разговор с именитой артисткой. Она расспрашивала звезду о том, что Примадонна хочет видеть в ролике. Именно клип на композицию «Будь или не будь» намекнул поклонникам, что между Галкиным и Пугачевой романтические чувства, передает телеканал «360».

«Я спросила у Аллы Борисовны: «Какая задача у этого проекта, что вы хотите, чтобы было? Чтобы все поверили? Чтобы что?» Она говорит: «Это должен быть равноправный союз, ничего не предполагающий, абсолютно равноправный», — приводит «Лента.ру» слова клипмейкера.

Примадонна тогда призналась режиссеру, что не хочет появляться в клипе в привычном для себя образе, пишет «Вечерняя Москва». Кроме того, артистка внесла свои предложения по сценарию ролика. Например, она отказалась «взрывать» Галкина при помощи бомбы. Поэтому в самом конце видео зрители видят живого комика, который аплодирует после взрыва.

Максим Галкин и Алла Пугачева начали встречаться в начале 2000-х. Ходят слухи, что артистка закрутила роман, когда была официально замужем за королем эстрады Филиппом Киркоровым. Супруги развелись только в 2005 году. Примадонна стала женой Максима Галкина спустя шесть лет. У супругов подрастают двое детей — Гарри и Лиза, которые были рождены суррогатной матерью.

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галкин пугачева личная жизнь
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