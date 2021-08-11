Навальному предъявили обвинение в создании посягающей на права граждан организации

Москва, 11 августа. Осужденному блогеру Алексею Навальному предъявили обвинение по делу о создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан.

Согласно материалам дела, Навальный создал некоммерческую организацию, выполняющую функции иностранного агента. В период с 2011 года блогер вместе со своими сторонниками Иваном Ждановым и Леонидом Волковым, а также другими лицами руководил ей. Такой информацией поделилась официальный представитель СК России Светлана Петренко.

В частности, с помощью своих страниц в социальных сетях и на страницах ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) они публиковали призывы к участию граждан России в несогласованных акциях в январе текущего года. Навальный был в курсе, что его действия нарушают закон, так как проведение митингов не было согласовано с властями. Блогер осознавал, что за участие в таких мероприятиях предусмотрена ответственность в соответствии с административным кодексом.

Расследование уголовного дела продолжается, уточняются все обстоятельства.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.