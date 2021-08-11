Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 августа 17:21
17:18
Политика
Зеленский одобрил стратегию по вопросам интеграции Украины в Евросоюз
17:18
Политика
Ситуацию с недопуском Булановой до выборов в ЗакС назвали настоящим произволом
17:16
Политика
Эксперты обсудили слова Лукашенко о возможности присутствия военных РФ в Белоруссии
17:11
Происшествия
Директор Фонда памяти группы Дятлова умер от коронавируса
17:11
Россия
«Не той стране расследования проводить»: в Госдуме отозвались о новом фильме BBC
17:09
Общество
В Оренбургской области продавали водку прямо из диспетчерской такси
17:08
Финансы
Как зарабатывать на акциях инвестициями: топ-7 советов эксперта для начинающих
17:08
Олимпиада-2020 в Токио
«Нужно дружить»: в НОК Украины не видят ничего плохо в фото Магучих и Ласицкене
17:08
Общество
Ростовские рестораторы попросили губернатора смягчить коронавирусные ограничения
17:05
Общество
Мезоциклон принесет сильные дожди в южные регионы России
Все новости

Навальному предъявили обвинение в создании посягающей на права граждан организации

  /   Обновлено: 11 августа 2021 16:01
Происшествия
Навальному предъявили обвинение в создании посягающей на права граждан организации
Агентство городских новостей Москва  /  Фото предоставлено пресс-службой Мосгорсуда.

Москва, 11 августа. Осужденному блогеру Алексею Навальному предъявили обвинение по делу о создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан.

Согласно материалам дела, Навальный создал некоммерческую организацию, выполняющую функции иностранного агента. В период с 2011 года блогер вместе со своими сторонниками Иваном Ждановым и Леонидом Волковым, а также другими лицами руководил ей. Такой информацией поделилась официальный представитель СК России Светлана Петренко.

В частности, с помощью своих страниц в социальных сетях и на страницах ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) они публиковали призывы к участию граждан России в несогласованных акциях в январе текущего года. Навальный был в курсе, что его действия нарушают закон, так как проведение митингов не было согласовано с властями. Блогер осознавал, что за участие в таких мероприятиях предусмотрена ответственность в соответствии с административным кодексом.

Расследование уголовного дела продолжается, уточняются все обстоятельства.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Навальному предъявили обвинение в создании посягающей на права граждан организации
навальный уголовное дело фбк
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru