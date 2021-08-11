Эксперты обсудили слова Лукашенко о возможности присутствия военных РФ в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время прямой линии поднял вопрос возможного создания военной базы РФ на территории его страны, пишет Life.ru.

На прямой линии с гражданами Лукашенко назвал обстоятельства, при которых на территории республики может быть размещена российская военная база. По его мнению, ВС РФ появятся в Белоруссии в случае угрозы новой мировой войны. Ранее, в июне, он также отмечал, что российские военнослужащие могут быть приглашены в рамках обеспечения безопасности Союзного государства.

Эксперты по военному планированию отмечают, что, хоть два эти заявления и похожи, воспринимать их нужно по-разному. Бывший заместитель командира ракетного полка РВСН СССР в Ужгороде, подполковник запаса Виталий Кононец объяснил, в чем отличие.

«Если мы говорим про защиту Союзного государства, то тут надо разделять российскую армию и белорусскую. Несмотря на то, что последняя живет и действует практически по российским стандартам, разница в командовании все-таки есть. Для защиты союза достаточно разместить один-два полка непосредственно на границе», — сообщил Кононец.

А вот самое свежее заявление Лукашенко на тему появления российских баз, когда на горизонте появится угроза третьей мировой войны, по словам бывшего ракетчика, не соответствует действительности.

«Со времен союза на территории Белоруссии стратегических целей для американских баллистических ракет осталось не так много, если они вообще там есть. Поэтому с точки зрения такой угрозы, Белоруссия сейчас находится на уровне Уганды или Судана: ядерного оружия там нет, мощного ударного кулака, которым можно пробиться через Польшу или захватить Прибалтику, — тоже. И Россия, в случае начала полномасштабной войны, будет ориентироваться на защиту своей территории, поэтому прикрывать Лукашенко никто не будет», — отметил собеседник.

mil.ru / Пресс-служба Минобороны РФ

Создать на территории Белоруссии мощный «противоядерный зонтик» предлагали давно. Ближе всего к этой идее еще во времена СССР подошел главком войск ПВО, дважды Герой Советского Союза, маршал авиации Александр Колдунов. По его задумке, в каждой из республик страны на случай обмена термоядерными ударами должны были располагаться «полки боевого прикрытия» — авиация и зенитные комплексы, благодаря которым ядерное оружие, расположенное на территории страны, сможет быть применено в ответ. Но те времена давно прошли — в Белоруссии давно нет ни ядерного оружия, ни внушительного авиакрыла, да и бронетанковый кулак, который должен принять на себя удар в рамках Стратегии безопасности ОДКБ, не годится даже для быстрой войны.

Бывший командир танкового полка Киевского военного округа (на его основе после 1991 года были созданы ВСУ) Андрей Смольный отметил, что на такой случай у СССР были группировки в разных республиках: часть в Латвии, часть — на Украине. А теперь, в случае начала войны, белорусам придется решать проблемы с безопасностью самостоятельно.

По мнению профессора МГУ имени Ломоносова, политолога Андрея Манойло, президент Белоруссии сам не до конца понимает, для чего ему российская база, а если и понимает, то о своих замыслах рассказывает не всем и не всегда.

«По реальным перспективам военной базы многое остается неясным. Единственное, что в этой ситуации четко понятно, — российскими военными он в первую очередь пугает тех, кто находится с другой стороны границы», — сообщает Манойло.

Эксперты по вопросам безопасности полагают, что до тех пор, пока Союзное государство не будет оформлено юридически, говорить о создании военной базы РФ на территории страны бессмысленно: российские военнослужащие имеют статус союзника в рамках ОДКБ, и единственная причина, по которой они могут появиться в Белоруссии, — агрессия в адрес страны. Однако оперативно помочь в этом случае российские войска смогут лишь в том случае, если части и соединения ВС РФ будут находиться в непосредственной близости от места боевых действий.

Сейчас российские военные базы находятся в Брянской, Смоленской, Псковской областях и других сопредельных с Белоруссией регионах. Однако на переброску войск к «внешним» границам самого западного партнера по ОДКБ потребуется время. Сколько времени это займет — сказать не могут даже эксперты: операция по срочной выброске десанта может быть организована за пару часов, еще примерно столько же потребуется на погрузку и полет. Но несколько часов, в случае полномасштабного вторжения войск США или НАТО, белорусским военным придется сражаться в одиночку. Как изменится поле боя и куда продвинутся войска агрессора за это время — остается только гадать.

В качестве разумного решения в пользу постоянной военной базы на территории Белоруссии может стать создание смешанной группировки войск, которую для удобства потребуется выделить в отдельный военный округ. Шансы на быстрое решение этого вопроса эксперты оценивают как незначительные — окончательное постановление по размещению военной базы на территории Белоруссии в целях защиты Союзного государства может быть принято уже следующим президентом страны.