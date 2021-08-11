Ретейлеров призвали отказаться от многокомпонентной упаковки продуктов

Москва, 11 августа. Российский экологический оператор (РЭО), курирующий мусорную реформу в стране, обратился к торговым сетям с призывом отказаться от многокомпонентной упаковки в пользу моноупаковки.

Согласно данным компании, свыше 20% фруктов и овощей помещают в излишнюю упаковку из двух или даже трех компонентов. К примеру, в некоторых магазинах лимоны и яблоки кладут на картонную подложку и упаковывают в пленку неизвестного происхождения, передает телеканал «360».

Эксперты РЭО считают, что здесь вполне можно обойтись без упаковки или же использовать пульпекартон из вторичных материалов. Более того, отказ от излишней упаковки позволит снизить объемы трудноперерабатываемых упаковочных материалов до 10%.

Чтобы привлечь внимание ретейла к проблеме, РЭО запустил всероссийскую акцию #распакуй. В рамках этого челленджа россиянам нужно сфотографировать в магазине продукт в излишней упаковке, выложить в соцсети, поставить хэштег #распакуй и отметить аккаунт организации.

Для биоразлагаемой упаковки в России может появиться стандарт. Об этом ранее заявил гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев.