Новый смертельный вирус обнаружили у гавайских дельфинов

Гонолулу, 11 августа. Смертельный вирус Morbillivirus, который поражает дельфинов, обнаружили исследователи из Гавайского университета.

Болезни морских млекопитающих грозят смертельными вспышками эпидемий во всем мире, считают ученые. Более 200 животных погибло ранее в водах Бразилии. Однако найденный новый вирус стал первым, связанным именно с дельфином Фрейзера (Lagenodelphis hosei). Другие виды обитающих на Гавайях морских млекопитающих тоже могут стать жертвами выявленной болезни, обеспокоены специалисты.

«Это все очень важно для нас на Гавайях, потому что здесь есть много других видов дельфинов и китов — всего около 20 видов. Они также могут быть уязвимы для вспышки этого вируса», — подчеркнула автор научной работы Кристи Уэст.

Порядка 35 лет назад к дате запрета отлова морских млекопитающих приурочили Всемирный день китов и дельфинов. До этого момента животных убивали ради жидкого жира, который добывали из сала китов. Мораторий на убийство млекопитающих поддержали в большинстве стран мира.