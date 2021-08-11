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Экономика
Новая схема онлайн-мошенничества выявлена в России
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Новая схема онлайн-мошенничества выявлена в России
Экономика
Новая схема онлайн-мошенничества выявлена в России
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Москва, 11 августа. Жертвами новой методики онлайн-мошенничества выступают граждане, которые понесли потери от деятельности финансовых пирамид. Информацией поделились эксперты Роскачества.

Злоумышленники активизировались на фоне падения казанской корпорации Finiko, которая привлекала денежные средства граждан, обещая ежемесячную доходность на уровне 20–30%. Российские вкладчики перестали получать деньги в прошлом месяце. Эксперты Роскачества предупреждают о появлении мошенников второго уровня, активно обрабатывающих жертв Finiko.

«В основном они десантируются в чатах и группах вкладчиков, призывая вступить в их собственные проекты и, таким образом, «отбить потерянные деньги», — цитирует «Российская газета» слова специалистов.

Эксперты советуют оценить все риски, прежде чем вкладывать средства в какую-либо онлайн-схему. При этом рекомендации друзей не должны становиться аргументом в пользу деятельности злоумышленников. Подобные «пирамиды» развиваются именно из-за вербовки новых жертв через круг общения пострадавшего.

О новой схеме мошенничества ранее рассказал эксперт в сфере информационной безопасности Григорий Пащенко. По словам специалиста, преступники отправляют сообщения потенциальным жертвам о предварительно одобренной или выданной ссуде, после чего звонят, представляясь работниками банковской службы безопасности или прокуратуры.

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роскачество мошенники средства
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