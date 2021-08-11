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Актер Евгений Дятлов уверен, что в недопуске Булановой до выборов нужно разобраться
Общество
Актер Евгений Дятлов уверен, что в недопуске Булановой до выборов нужно разобраться
Prt Scr youtube.com  /  Скажи Гордеевой

Известной певице Татьяне Булановой отказали в регистрации на выборы в Законодательное собрание (ЗакС) Санкт-Петербурга. По данным ТИК, число забракованных подписей, собранных сторонниками артистки, превышает допустимое количество. В разговоре с ФАН актер театра и кино, исполнитель романсов, музыкант Евгений Дятлов заявил, что в недопуске Булановой до выборов нужно разобраться.

Бытует мнение, что артисты не созданы для жизни в рамках политики, а знаменитая певица стремится окунуться в ее пучину. Однако, по мнению Дятлова, Буланову не стоит рассматривать только лишь как выходца с эстрады.

«В данном случае Татьяна Буланова идет [на выборы] не как артист, а как гражданин. Надо рассматривать эту ситуацию именно с этой позиции. Нормальный гражданин имеет право баллотироваться, заявлять о себе, предлагать себя как политического деятеля», — отмечает собеседник ФАН.

Актер Евгений Дятлов уверен, что в недопуске Булановой до выборов нужно разобраться
eugenyi-dyatlov.narod.ru  / 

На выборах Татьяна Буланова должна была представлять партию «Родина». Она выступила с инициативой увеличения пенсии блокадникам. Однако теперь ее идея продвинуть надбавки находится под угрозой.

«Это нужно доказать. Вокруг этого должны быть соблюдены все правила и нормы. Если есть нарушения — значит, надо их проверить и осветить причины. Надо выполнять все, что положено в данных обстоятельствах. Если Татьяна Буланова требует проверки — значит, эту проверку надо предоставить. Она же не персона нон-грата, она нормальный гражданин, который изъявил свою волю. Ее поддержали, она представляет свою партию. У нас, по-моему, это никто не запрещает. Поэтому, если нарушения происходят, — значит, надо понять их причины и истоки, предать гласности и предотвратить их новое появление, чтобы все происходило по закону», — заключил актер.

Ранее продюсер и ведущий «Радио Рекорд» Алексей Цветков выразил надежду, что певица Татьяна Буланова все же сможет принять участие в выборах в Законодательное собрание Санкт-Петербурга.

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Все новости / Общество / Актер Евгений Дятлов уверен, что в недопуске Булановой до выборов нужно разобраться
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