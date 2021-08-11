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Сенат США одобрил закон о развитии инфраструктуры на 1,2 трлн долларов
Экономика
Сенат США одобрил закон о развитии инфраструктуры на 1,2 трлн долларов
pixabay.com

Вашингтон, 11 августа. Законопроект о развитии инфраструктуры США на 1,2 трлн долларов получил одобрение сената. Об этом сообщает газета The New York Times.

Сенаторы также одобрили план расходов на здравоохранение, образование, налогообложение и меры по борьбе с изменением климата. Объем дополнительного финансирования этих направлений составляет 3,5 трлн долларов. Предполагается, что эти деньги будут направлены на строительство дорог и инфраструктуры чистой энергии, а также на развитие воздушного и водного транспорта.

Оба законопроекта имеют важное значение для команды президента Джо Байдена, который активно добивался их одобрения. Поэтому демократическое крыло сената, имеющее численное превосходство, поддержало документы. Республиканцы же, наоборот, выступили против.

Соединенные Штаты стали лидерами среди стран мира по уровню поддержки экономики. Вместе с этим страна столкнулась с непомерным государственным долгом и неконтролируемой инфляцией.

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