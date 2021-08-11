Роскосмос обратился к властям Сахалина с требованием восстановить памятник Гагарину

Южно-Сахалинск, 11 августа. Роскосмос потребовал разъяснений от сахалинских властей по поводу снесенного памятника космонавту Юрию Гагарину. Об этом сообщил гендиректор корпорации Дмитрий Рогозин.

Поводом для возмущения Рогозина стали фотографии, которые ранее были размещены в соцсетях. Жители Сахалина обнаружили части памятника на побережье реки Ловецкая. Они были засыпан песком и щебнем.

«То, что сделали с памятником Гагарина, надо разобраться. Роскосмос сегодня же обратится к сахалинским властям за разъяснениями и требованием восстановить памятник», — написал Рогозин на своем канале в Telegram.

Брошенный монумент также вызвал волну негодования среди сахалинцев. Многих возмутило такое отношение к скульптуре.

Памятник легендарному космонавту Алексею Леонову ранее возвели в подмосковных Мытищах. Это событие приурочено к 46-летию стыковки советского корабля «Союз-19» и американского «Аполлон».