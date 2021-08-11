Британского подданного задержали в Германии по подозрению в шпионаже

Потсдам, 11 августа. Правоохранительные органы Германии задержали британского подданного по подозрению в работе на российские спецслужбы.

Как говорится в заявлении Генпрокуратуры ФРГ, опубликованном в среду, речь идет о работнике британского посольства в Берлине Дэвиде С., информирует ТАСС.

«По крайней мере один раз он переправил полученные в рамках своей профессиональной деятельности документы представителю российской спецслужбы. В обмен на информацию обвиняемый получил наличные деньги в неустановленном размере», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, британец сотрудничал с иностранными спецагентами с осени прошлого года. Его задержали 10 августа в Потсдаме. В его доме и на рабочем месте провели обыски. Выявить шпиона удалось в результате совместной работы властей Германии и Великобритании. В скором времени суд примет решение о заключении мужчины под стражу.