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Клинцевич объяснил, как фейки и провокации BBC вводят читателей в заблуждение
Весь мир
Клинцевич объяснил, как фейки и провокации BBC вводят читателей в заблуждение
council.gov.ru  /  Пресс-служба Совета Федерации РФ

Агентство BBC опубликовало очередное псевдорасследование, в котором заявило об участии «ЧВК Вагнера» в конфликте в Ливии. Издание заявляет, что сумело получить доступ к планшету и несколько документам, якобы принадлежавшим «вагнеровцам» и «дающим представление о масштабах операций группы» в африканской стране.

Так, авторы «расследования» заявляют, что в попавшем в их распоряжение гаджете они обнаружили десятки файлов — от инструкций по установке противопехотных мин и изготовлению взрывных устройств до съемок с разведывательных БПЛА и книг.

«Но самыми интересными были военные карты зон боевых действий, помеченные на русском языке. Большинство отметок были сконцентрированы вокруг южной окраины Триполи Айн-Зара», — утверждают авторы публикации.

Впрочем, никаких доказательств того, что обнаруженные материалы достоверны, редакция BBC не предоставила: все расследование фактически построено на допущениях и предположениях — даже упоминая позывные и имена предполагаемых «вагнеровцев», журналисты не могут утверждать однозначно. Кроме того, в своем материале они ссылаются на свидетельства неких жителей Ливии — их имена, разумеется не называются.

Клинцевич объяснил, как фейки и провокации BBC вводят читателей в заблуждение
wikipedia.org  / Panhard / CC BY 2.5

В беседе с ФАН российский политик, бывший член Совета Федерации Франц Клинцевич отметил, что к публикации BBC вряд ли можно относиться серьезно — особенно на фоне предыдущих псевдорасследований агентства, уже давно превратившегося в своеобразную «фабрику вбросов». Распространяя их, западные издания преследуют одну, вполне конкретную цель.

«Это попытка дискредитировать россиян. Фейки и провокации стали нормой для BBC. У меня создается впечатление, что прежде всего американские спецслужбы стали основным спонсором этой радиостанции. Они получают основной доход через гранты и аффилированные компании, поэтому там, где BBC — нет честной журналистики, они давно встали на путь провокаций и фейков. Они вводят в заблуждение большую массу людей», — заметил политик.

Помня предыдущие «подвиги» британского СМИ в информационном пространстве, Федеральное агентство новостей внимательно изучило представленные BBC сведения. В своем собственном расследовании, которое будет опубликовано в 18:00 11 августа, ФАН разоблачит все нестыковки и откровенную ложь западных журналистов.

Франц Клинцевич поделился своими ожиданиями от готовящегося разоблачения. По словам экс-сенатора, подобные материалы крайне важны, поскольку позволяют противостоять масштабной информационной кампании, запущенной против России.

«Во-первых, это очень важно, потому что мы тем самым сохраняем свой авторитет, и поверьте мне, что во всем мире вас читают очень сильно, в том числе и другие журналисты. Во-вторых, без таких журналистских расследований невозможно сегодня докопаться до правды, это правильно», — резюмировал собеседник.

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