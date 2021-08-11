Инвестировать в акции в 2021 году ― тренд. На фоне падения процентов по вкладам все больше финансовых организаций рекомендуют своим клиентам этот инструмент заработка. Некоторые бесплатно проводят обучение и даже дают акции для старта ― пакет небольшой, но тоже бесплатный. Почему бы не попробовать начать?

Но у этого вида инвестирования немало рисков, предупреждает эксперт по инвестициям, организатор Международного конгресса инвестиций, инвестор Анна Штуккерт. И верно оценивая их, есть шанс не потерять свои деньги, и, возможно, даже заработать.

Фото из личного архива Анны Штуккерт /

Суть инвестиций в акции

Акциями называют долевые ценные бумаги, покупая которые, инвестор становится владельцем «частички» бизнеса. Этот инструмент привлекателен для компаний: путем продажи акций они привлекают дополнительные средства на развитие. Как правило, эти средства оказываются куда более выгодными по сравнению с заемными. По этой причине на финансовом рынке представлены ценные бумаги как крупных компаний и корпораций, имеющих давнюю историю, так новичков ― стартапов, возраст которых не превышает года.

Интересны акции и для инвестора. Вместе с долей бизнеса он получает определенные финансовые преимущества. Например, некоторые компании (как правило, крупные) ежегодно распределяют часть своей прибыли между акционерами ― дивиденды. Это пассивный доход, размер которого зависит от объема пакета акций и успешности компании за «отчетный» период.

По мере развития компании, увеличения ее прибыли, формирования имиджа уверенного и надежного партнера растет и стоимость ее акций. Поэтому акционер, купивший ценные бумаги активно развивающегося бизнеса, может рассчитывать на увеличение стоимости своего инвестиционного портфеля со временем и получение прибыли при его дальнейшей продаже.

Однако стоимость акций нестабильна. Она может серьезно колебаться в зависимости от разных факторов: активности компании, внешних обстоятельств, ситуации на рынке. Спрогнозировать, что будет происходить с акциями в краткосрочной и тем более долгосрочной перспективе, крайне сложно.

«В первую очередь нужно понимать, что инвестиции в акции ненадежны, — отмечает организатор Международного конгресса инвестиций, инвестор Анна Штуккерт. — Они высокорентабельны, так как существует возможность заработать и 100, и даже 500 процентов от их стоимости, что невозможно сделать с помощью других инструментов инвестирования, например, вложений в недвижимость или золото. Но в то же время они высокорискованные, так как всегда есть шанс потерять все, что было вложено в их покупку».

Федеральное агентство новостей /

Как зарабатывать на акциях инвестициями

Покупать дешевле ― продавать дороже: этот принцип рынка в полной мере демонстрирует суть заработка на акциях. Прибыль при их продаже может быть небольшой, но реальной: меньшие риски создает вложение в ценные бумаги стабильных, раскрученных компаний. А может быть колоссальной, чем и привлекают новичков на рынок ценных бумаг его представители: банки, брокерские компании, трейдеры. «Выстрелить» и принести за короткое время крупный доход может вложение, например, в никому неизвестный стартап, построенный на уникальной идее. Но чем более крупный заработок обещают на старте инвестору, тем выше риск потерять в этой сделке последний вложенный в нее рубль.

Несмотря на то, что инвестиции в акции направлены на получение прибыли, они вовсе не становятся гарантией ее получения. Такие вложения больше похожи на рулетку: сегодня вам повезло — вы выиграли, но завтра поддавшись азарту и вложив больше ― все сбережения проиграли. Вернуть деньги, вложенные в ценные бумаги компании, которая разорилась из-за пандемии, не смогла справиться с изменениями рынка, не реализовала ту уникальную идею, на которую рассчитывали инвесторы, не получится. Поэтому, планируя инвестиции в акции компании, важно соблюдать главное правило.

«Вы можете взять из своего инвестиционного портфеля в деньгах не более десяти процентов, — советует инвестор Анна Штуккерт. — Это небольшая сумма, которая позволит вам оставаться спокойным и в то же время протестировать инструмент инвестирования. При этом нужно быть готовым к потерям, так как надежность этого инструмента низкая».

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Какие акции купить для инвестиций

Единственно верного ответа на этот вопрос не существует. При этом эксперт не рекомендует делать инвестиции в российские акции в 2021 году: даже самые успешные российские компании, которые еще недавно выглядели абсолютно надежными, в период пандемии серьезно сдали позиции.

«Раньше на российском финансовом рынке были беспроигрышные акции, так называемые «голубые фишки», ― отмечает Анна Штуккерт. — Это ценные бумаги крупных финансовых компаний, авиакомпаний, туристического сектора. После пандемии все они потеряли свои позиции, поэтому сегодня «голубые фишки» совсем другие».

По мнению эксперта, более надежными в этом году выглядят ценные бумаги крупных онлайн-гипермаркетов международного уровня, успешных IT-компаний, активно развивающегося бизнеса в сфере инноваций. Чем моложе проект, тем больше шансов заработать, вкладывая в него свои сбережения. Но нельзя упускать из виду, что даже лучшие акции ― это риск и, скорее, опыт, который может оказаться успешным или плачевным.

«Заработок может быть хорошим, — уточняет Анна Штуккерт. — И на нашем опыте такие крупные заработки были, но это происходит редко. Не менее 80% вложений в акции — это потери».

Как выбрать брокера

Частное лицо работать на финансовом рынке не может. Эту задачу нужно делегировать брокеру, который и будет вкладывать ваши деньги в ценные бумаги. И за эту работу брокер будет брать комиссию — процент от суммы сделки.

На начальном этапе не стоит полагаться на одного брокера. Эксперт советует выбрать минимум пятерых и поработать с каждым из них. Единственно верных признаков «хорошего брокера» тоже нет. Косвенно о положительном опыте сотрудничества с ним могут говорить отзывы других клиентов. Можно прислушаться к своей интуиции или оценить манеру общения брокера, понятность для вас вещей, о которых он говорит, и после этого подписать с ним договор.

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Но и здесь важно учитывать три момента.

1. Брокер зарабатывает всегда. Он будет убеждать, что не меньше вас заинтересован в вашем заработке, так как получает процент от суммы сделки. Но даже если сделка завершится не в вашу пользу, брокер все равно получит свой процент.

«Если смотреть на акции трезво, — отмечает Анна Штуккерт, — то в большей степени на них хорошо зарабатывают именно брокеры, а инвесторы чаще теряют деньги».

2. Брокер заинтересован привлечь как можно больше денег клиента. Больше вложений ― больше его заработок. Поэтому он может обещать золотые горы при вложении в топ акций для инвестиций и «беспроигрышные инструменты». Но при этом нельзя терять голову и в погоне за мечтой сорвать куш вкладывать все сбережения до последнего рубля.

«Возможно, обещанный беспроигрышный вариант и сработает, ― уточняет эксперт. ― Но старайтесь не замораживать деньги на период более года и не превышайте сумму десять процентов от своего инвестиционного портфеля. Не поддавайтесь уговорам, так как в данном случае вложения больше похожи на игру в карты, а брокеры могут блефовать».

Если брокер указывает, что вот именно сейчас тот самый «лучший момент» и акции «взлетели», продайте их, получите живые деньги, оцените заработок и снова вложите ― но снова не более десяти процентов.

3. Брокер может не показывать потери клиента. Для посредника важно, чтобы клиент сохранял уверенность и спокойствие и не спешил выводить деньги, поэтому инвестор не всегда реально оценивает ситуацию на рынке.

«Брокер советует не выводить деньги, подождать, убеждает, что все будет хорошо, — отмечает Анна Штуккерт. — На самом деле, акции, возможно, уже давно рухнули, деньги вы уже потеряли, только об этом еще не знаете. Кроме того, нужно понимать, что когда вы выводите деньги, вы всегда часть теряете независимо от того, в какие акции их вкладывали».

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Как правильно инвестировать в акции: алгоритм действий

Следуйте этим рекомендациям, чтобы опыт покупки акций не оказался плачевным.

Не превышайте сумму вложений в размере 10% от своего инвестиционного портфеля. Речь идет не обо всех инвестициях, а только о деньгах, которыми вы располагаете. Инвестиции, сделанные ранее в драгоценные металлы и недвижимость, не учитывайте. Не работайте с одним брокером. Начните сотрудничество с пятью специалистами или компаниями и распределите между ними в равных долях сумму, которую планируете инвестировать. Оцените успешность и безопасность сотрудничества через полгода. Если брокер активно убеждает вкладывать больше денег, не делайте этого. Если утверждает, что вот сейчас настал самый подходящий момент ― не верьте. Брокер заинтересован исключительно в собственном заработке, а не в вашем. Не замораживайте деньги надолго. Акции ― это всегда риск, а чем дольше хранятся средства в таком рискованном инструменте, тем выше вероятность их потерять. Именно поэтому обещанные проценты на долгосрочные вложения (от 3–5 лет) всегда выше, чем краткосрочные. Выводите деньги спустя 12 месяцев после вложения. Не суетитесь. Это правило актуально для всех видов инвестиций и для акций. Если их стоимость «полезла» вверх спустя месяц после покупки, а брокер убеждает, что именно сейчас настал лучший момент для продажи, подождите и оцените ситуацию. Покупка и продажа ― это сделка, а от любой сделки брокер получает процент, поэтому он заинтересован в том, чтобы вы продавали и покупали как можно чаще. Держатель же акций всегда теряет деньги при продаже ценных бумаг и выводе средств, поэтому чем реже он это делает, тем больше средств сохраняет. Не вкладывайте в акции российских компаний. По мнению эксперта в сфере инвестиций Анны Штуккерт, сегодня среди них абсолютно надежных и перспективных «голубых фишек» просто нет. Рассматривайте зарубежные успешно растущие компании сферы онлайн-продаж, IT-сектора, мобильных технологий, инноваций. Вероятность заработка при инвестировании в них выше. Не верьте «умным» программам и роботам, которые рекомендуют брокерские агентства. Программных решений, которые смогли бы учесть все переменные рынка и спрогнозировать с высокой точностью «поведение» акций в перспективе, не существует. Иногда их прогнозы срабатывают, иногда ― нет. Вероятность «попадания в цель» таких помощников, по мнению Анны Штуккерт, не превышает 50 процентов.

И, наконец, относитесь к этому виду инвестиций как к игре ― азартной и очень заманчивой, но всегда рискованной, так как гарантированного результата у нее нет. Она может преумножить, но может и оставить ни с чем. А потому инвестируйте в акции лишь те деньги, с которыми изначально готовы расстаться. В этом случае здравый смысл поможет перевесить азарт, который опасен в сфере инвестиций не меньше, чем в игре в рулетку.