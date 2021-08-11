Бутина поддержала стратегию кандидата в депутаты ЗакС Петербурга Максима Шугалея

Москва, 11 августа. Президент Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей избрал правильную стратегию в ходе предвыборной кампании, заявила член Общественной палаты РФ Мария Бутина.

Социолог Шугалей баллотируется в Законодательное собрание Санкт-Петербурга от партии «Родина», возглавляемой депутатом Госдумы РФ Алексеем Журавлевым. По словам главы ФЗНЦ, его привлекает отношение петербургского партийного отделения к определению программы посредством сбора мнений горожан.

Ученый отметил, что времени до выборов осталось крайне мало, он планировал обойти всех жителей округа, чтобы «точечно» работать с каждым избирателем. Программа Шугалея будет составлена на основе заявлений граждан.

Данную стратегию поддержала российская политическая активистка Мария Бутина. В беседе с «ПолитЭкспертом» она заметила, что избиратель «хочет общаться со своим кандидатом напрямую», поэтому решение социолога является весьма эффективным.

«У аудитории в этом случае есть возможность передать кандидату в депутаты наказы, высказать свое возмущение происходящим, обозначить, какие проблемы существуют в конкретном округе, районе, поэтому эта стратегия правильная», — добавила Бутина.

Ранее в поддержку Максима Шугалея высказался политолог Андрей Иванов. По его словам, глава ФЗНЦ может достойно представлять интересы жителей Северной столицы.