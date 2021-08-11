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Талибы заявили о захвате еще нескольких городов в Афганистане

  /   Обновлено: 11 августа 2021 15:38
Армия
Талибы заявили о захвате еще нескольких городов в Афганистане
Global Look Press  /  Sardar/Xinhua

Кабул, 11 августа. Члены движения «Талибан»1 (запрещено в РФ) заявили, что взяли под свой контроль новые территории в Афганистане. Боевики захватили столицы еще нескольких провинций.

Всего за последнюю неделю террористы взяли под контроль девять провинциальных столиц, до этого им не удавалось удержать и одну. В ночь на 11 августа талибы захватили Файзабад. Кроме этого, боевики полностью оккупировали границы Афганистана с Таджикистаном и Узбекистаном.

Активность террористов возросла на фоне вывода войск США из региона. Боевики сообщили, что провинция Тахар вместе с резиденцией губернатора и разведывательным центром перешла под их контроль.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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афганистан талибы военный конфликт
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