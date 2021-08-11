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Финансисты просят ЦБ ввести новый идентификатор для заемщиков

  /   Обновлено: 11 августа 2021 15:21
Экономика
Финансисты просят ЦБ ввести новый идентификатор для заемщиков
pixabay.com

Москва, 11 августа. Национальный совет финансового рынка направил в Центробанк РФ письмо с предложением ввести в перечень идентификаторов поиска кредитной истории СНИЛС и ИНН.

Сегодня поиск информации о гражданине можно провести по паспорту. Однако, как считают в НСФР, это создает возможность получать кредиты для мошенников и людей с плохой кредитной историей. Организация указала, что в отличие от паспорта, данные СНИЛС и ИНН не меняются на протяжении жизни, поэтому их включение в список позволит устранить лазейки в законодательстве, передает «Коммерсантъ».

НСФР считает, что если ЦБ внесет поправки в положение 758-П, то проблема будет решена. Как отметили в регуляторе, предложение совета находится на рассмотрении.

Центробанк ранее сообщил о сокращении числа жалоб физлиц на действия финансовых организаций. Представители ЦБ объяснили это падением масштабов реструктуризации кредитов на фоне восстановления экономики от последствий пандемии.

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финансы снилс инн нсфр
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