Профессор Чумаков объяснил, почему не все заболевают COVID-19 при контакте с больными

Москва, 11 августа. Защитить от коронавируса при прямом контакте с заразившимся человеком поможет индивидуальная невосприимчивость к инфекциям.

Две причины, которые могут уберечь организм от COVID-19 при контакте с инфицированным пациентом, назвал заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии им. Энгельгардта, член-корреспондент РАН, профессор Петр Чумаков. По его словам, человек мог ранее переболеть гриппом или простудой, вызванной альфа-коронавирусами, похожими на COVID-19. Благодаря этому происходит иммунологический перекрест и дальнейшие болезни могут протекать бессимптомно, передает URA.RU.

Второй причиной специалист назвал невосприимчивость организма к COVID-19. Такие люди также могут переносить заболевание без особых симптомов.

Испанские ученые ранее нашли новую защиту организма от SARS-CoV-2. Другие виды коронавирусов помогают пациентам бессимптомно переболеть COVID-19.