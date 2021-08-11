Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 августа 15:52
15:52
Общество
Социальная ориентированность Шугалея нашла поддержку в ЗакСе
15:51
Политика
Соловьев раскрыл глаза Венедиктову на реальные рейтинги «Эха Москвы»
15:50
Общество
Блогер предупредил россиян о главных схемах обмана туристов на рынках в Крыму
15:49
Общество
Певец Наджиев назвал нелогичным отказ в регистрации кандидатуры Татьяны Булановой
15:49
Политика
Клинцевич пригрозил ответом Москвы в случае бездействия Баку после оскорбления русских
15:45
Политика
Глава МИД Японии назвал неприемлемым визит Мишустина на Курилы в разговоре с Лавровым
15:41
Экономика
Ретейлеров призвали отказаться от многокомпонентной упаковки продуктов
15:40
Общество
Увеличение смога над городами Земли может быть вызвано средствами личной гигиены
15:40
Общество
Новый смертельный вирус обнаружили у гавайских дельфинов
15:38
Экономика
Новая схема онлайн-мошенничества выявлена в России
Все новости

Профессор Чумаков объяснил, почему не все заболевают COVID-19 при контакте с больными
Общество
Профессор Чумаков объяснил, почему не все заболевают COVID-19 при контакте с больными
 /  youtube.com

Москва, 11 августа. Защитить от коронавируса при прямом контакте с заразившимся человеком поможет индивидуальная невосприимчивость к инфекциям.

Две причины, которые могут уберечь организм от COVID-19 при контакте с инфицированным пациентом, назвал заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии им. Энгельгардта, член-корреспондент РАН, профессор Петр Чумаков. По его словам, человек мог ранее переболеть гриппом или простудой, вызванной альфа-коронавирусами, похожими на COVID-19. Благодаря этому происходит иммунологический перекрест и дальнейшие болезни могут протекать бессимптомно, передает URA.RU.

Второй причиной специалист назвал невосприимчивость организма к COVID-19. Такие люди также могут переносить заболевание без особых симптомов.

Испанские ученые ранее нашли новую защиту организма от SARS-CoV-2. Другие виды коронавирусов помогают пациентам бессимптомно переболеть COVID-19.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Профессор Чумаков объяснил, почему не все заболевают COVID-19 при контакте с больными
чумаков заболевание коронавирус
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru