Кормление двух маленьких рысят в реабилитационном центре сняли на видео

Тверь, 11 августа. Реабилитационный центр диких животных «Ромашка» пополнился двумя маленькими рысятами. Видео с кормлением котят сотрудники учреждения поделились в соцсетях.

Биологи рассказали, что ожидали появления потомства у других хищников. Однако пара рысей преподнесла центру большой сюрприз — двух замечательных и здоровых котят.

Процесс кормления сотрудники учреждения запечатлели на видео. Они поделились кадрами с умилительным рысенком в социальных сетях.

Мама детенышей родила их на улице на территории своего вольера. Работники центра отметили, что она трепетно заботится о котятах. По их словам, самка практически не ест, не спит, так как все время греет и вылизывает малышей.