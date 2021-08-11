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Шойгу объяснил, почему служит России и считает ее лучшей страной

  /   Обновлено: 11 августа 2021 15:18
Армия
Шойгу объяснил, почему служит России и считает ее лучшей страной
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 11 августа. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что считает патриотизм и службу Отечеству неразделимыми вещами.

В рамках молодежного форума «Территория смыслов» министр обороны объяснил, почему служит России и считает ее лучшей страной. По его словам, это необходимо совсем не для того, чтобы доказать всем свой патриотизм.

«Наша страна самая хорошая. Я считаю, что наша страна нуждается в защите. Я считаю, что в нашей стране должно быть отношение к старшим такое, как оно было на протяжении там 100 лет или 200 лет», — заявил Шойгу.

В качестве примера настоящих патриотов России глава военного ведомства привел виолончелиста и дирижера Мстислава Ростроповича, а также музыканта Булата Окуджаву.

«Это люди, которые очень любили нашу страну и являлись ее патриотами. Окуджава вообще воевал за нашу страну и ни разу, по-моему, не пожалел», — напомнил Шойгу.

Ранее министр обороны заявил, что россияне никому не должны позволять посягать на национальные символы государства. По его словам, нельзя позволять «вымывать» память о ставших символами страны людях.

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