Литовский политик обвинил Евросоюз в игнорировании протестов в Вильнюсе

Полное отсутствие реакции Евросоюза на события в Литве — это наглядный пример двойных стандартов Запада. От него невозможно дождаться заявлений о нарушении прав человека при подавлении мирного протеста в Вильнюсе, тогда как жесткие меры сил правопорядка в России и Белоруссии волнуют всю Европу. Об этом ФАН заявили литовский общественный деятель Вячеслав Титов и российский политолог Алексей Мухин.

Многотысячные акции протеста в Вильнюсе против обязательной вакцинации от коронавируса усилены возмущением местных жителей из-за скачка инфляции и сопутствующего ей роста цен на продукты и коммунальные услуги, а также коррупцией и лоббированием интересов сексуальных меньшинств в парламенте. Демонстрантов разогнали дубинками и газом. В планах кабинета министров Литвы — вообще запретить мирные протесты и демонстрации.

Экс-депутат Клайпеды Вячеслав Титов считает, что протесты литовцев могут продолжиться в еще больших размерах.

«Точка кипения у народа нарастает. Люди вышли на улицы неспроста: Сейм собрался на сессию для принятия дискриминационных законов. Для непривитых граждан Литвы, по планам правительства, с 13 сентября станут недоступны элементарные и необходимые вещи, такие как проезд в общественном транспорте или покупка в магазине продуктов. Это нарушение конституции страны», — заявил литовский политик.

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Собеседник ФАН отметил, что официальный Вильнюс не в первый раз нарушает законы собственной страны, и это вызвало возмущение большого количества населения.

«К стихийным протестам по поводу планируемого разделения людей на тех, у кого будут права, и тех, кто будет ущемлен, присоединились люди, не желающие принимать введение однополых браков, обеспокоенные политическими репрессиями, а также те, по которым сильно ударила инфляция и подорожание всего необходимого», — уточнил Титов.

Он добавил, что ни одна европейская страна не выразила обеспокоенности по фактам нарушения прав человека в Литве и жесткого силового разгона демонстрации.

«Мы видим наглядный пример двойных стандартов в Евросоюзе. Критиковать можно лишь Россию и Белоруссию. Страны, которые не подчинены Вашингтону, всегда будут осуждаться коллективным Западом. По любому поводу мы услышим, что там все плохо. И наоборот, в Европе можно нарушать права человека и закон, если речь идет об интересах правительства», — добавил эксперт.

Вячеславу Титову сложно представить, что в эти непростые для литовского народа часы в Вильнюс прилетит представитель Госдепа США и станет раздавать людям печенье, как это делала Виктория Нуланд во время Евромайдана в Киеве. По мнению общественного деятеля, если правительство не услышит народ и не остановится, то уличные протесты в стране могут принять еще более значительный масштаб.

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В свою очередь, директор Центра политической информации Алексей Мухин предложил протоколировать каждый эпизод подавления мирных протестов в США и Европе.

«Это тот самый случай, который воспроизводит русская пословица «В своем глазу не замечают бревна, а в чужом видят соломинку». Любые политические нападки от этих стран по поводу якобы имеющих место в России нарушений прав человека должны быть жестко демотивированы. Никакая Польша, Украина, прибалтийские республики и другие страны-сателлиты Америки не имеют морального права на подобные реплики», — заявил политолог.

По мнению политолога, Россия должна разговаривать с недоброжелателями на языке политических заявлений и нот.

«США, Франция, Германия и страны Прибалтики жестоко подавляют выступления своих граждан и сурово наказывают тех, кто осмелился протестовать. Подобные истории необходимо фиксировать. Вообще, любые рассуждения о «свободах» со стороны Евросоюза и США не имеют смысла, они политически ничтожны. При малейшем поползновении Запада поучать нас в этом плане мы должны пресекать подобное на корню и приводить факты безобразий, которые творятся у них», — заявил собеседник ФАН.

Алексей Мухин предложил протоколировать все яркие прецеденты нарушения прав человека на Западе, хранить базу доказательств и предъявлять все это тем, кто «беспокоится» о происходящем в России.

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