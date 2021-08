Увеличение смога над городами Земли может быть вызвано средствами личной гигиены

В недавнем опыте Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) США было установлено, что дезодорант, крем для солнцезащиты и спрей от насекомых — основные причины смога, висящего над городами. Миллионы людей ежедневно используют эти средства, и они значительно увеличивают загрязнение воздуха — даже больше, чем дорожное движение, передает Pravda.ru.

pxhere.com /

В Нью-Йорке были проведены исследования, в ходе которых обнаружено, что ароматные средства личной гигиены виновны в образовании примерно половины летучих органиков (ЛОС), вырабатываемых людьми. Из-за них с проблемами со здоровьем могут столкнуться люди всех возрастов, особенно — с заболеваниями легких.

Как правило, смог образуется в теплое время года и усугубляется химическими веществами, которые выходят из выхлопных газов автомобилей, электростанций и промышленных дымов. В зависимости от того, где находится, он может быть «хорошим» или «плохим».

Высокий уровень озонового слоя на высоте — это хороший показатель, так как он блокирует потенциально вредную ультрафиолетовую энергию, не пропуская ее к поверхности планеты.

Плохой озон (он же — смог) расположен вблизи поверхности и может вызывать проблемы с дыханием, потому что состоит в основном из грязных веществ, выделенных автомобилями, электростанциями, промпредприятиями, химическими и нефтеперерабатывающими заводами.

Итоги работы были опубликованы в международном научном журнале Proceedings of The National Academy of Sciences. В качестве примера были взяты Нью-Йорк и некоторые другие города, такие как Лос-Анджелес и Лас-Вегас. Рост выбросов ЛОС из потребительских товаров происходит с увеличением численности населения.

Для того, чтобы выяснить, сколько средств личной гигиены приходится на один ЛОС в штате Юта, команда ученых ездила по городам на юго-востоке США, проводя мобильные лабораторные исследования.

Ученые обнаружили, что продукты, содержащие летучие химические вещества, — краски, чистящие средства и предметы личной гигиены — ответственны за 78% ЛОС Манхэттена, а 22% составили автомобили.