Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 августа 15:51
15:50
Общество
Блогер предупредил россиян о главных схемах обмана туристов на рынках в Крыму
15:49
Общество
Певец Наджиев назвал нелогичным отказ в регистрации кандидатуры Татьяны Булановой
15:49
Политика
Клинцевич пригрозил ответом Москвы в случае бездействия Баку после оскорбления русских
15:45
Политика
Глава МИД Японии назвал неприемлемым визит Мишустина на Курилы в разговоре с Лавровым
15:41
Экономика
Ретейлеров призвали отказаться от многокомпонентной упаковки продуктов
15:40
Общество
Увеличение смога над городами Земли может быть вызвано средствами личной гигиены
15:40
Общество
Новый смертельный вирус обнаружили у гавайских дельфинов
15:38
Экономика
Новая схема онлайн-мошенничества выявлена в России
15:37
Весь мир
Клинцевич объяснил, как фейки и провокации BBC вводят читателей в заблуждение
15:34
Экономика
Сенат США одобрил закон о развитии инфраструктуры на 1,2 трлн долларов
Все новости

Увеличение смога над городами Земли может быть вызвано средствами личной гигиены
Общество
Увеличение смога над городами Земли может быть вызвано средствами личной гигиены
pxhere.com  / 

В недавнем опыте Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) США было установлено, что дезодорант, крем для солнцезащиты и спрей от насекомых — основные причины смога, висящего над городами. Миллионы людей ежедневно используют эти средства, и они значительно увеличивают загрязнение воздуха — даже больше, чем дорожное движение, передает Pravda.ru.

Увеличение смога над городами Земли может быть вызвано средствами личной гигиены
pxhere.com  / 

В Нью-Йорке были проведены исследования, в ходе которых обнаружено, что ароматные средства личной гигиены виновны в образовании примерно половины летучих органиков (ЛОС), вырабатываемых людьми. Из-за них с проблемами со здоровьем могут столкнуться люди всех возрастов, особенно — с заболеваниями легких.

Как правило, смог образуется в теплое время года и усугубляется химическими веществами, которые выходят из выхлопных газов автомобилей, электростанций и промышленных дымов. В зависимости от того, где находится, он может быть «хорошим» или «плохим».

Высокий уровень озонового слоя на высоте — это хороший показатель, так как он блокирует потенциально вредную ультрафиолетовую энергию, не пропуская ее к поверхности планеты.

Плохой озон (он же — смог) расположен вблизи поверхности и может вызывать проблемы с дыханием, потому что состоит в основном из грязных веществ, выделенных автомобилями, электростанциями, промпредприятиями, химическими и нефтеперерабатывающими заводами.

Итоги работы были опубликованы в международном научном журнале Proceedings of The National Academy of Sciences. В качестве примера были взяты Нью-Йорк и некоторые другие города, такие как Лос-Анджелес и Лас-Вегас. Рост выбросов ЛОС из потребительских товаров происходит с увеличением численности населения.

Для того, чтобы выяснить, сколько средств личной гигиены приходится на один ЛОС в штате Юта, команда ученых ездила по городам на юго-востоке США, проводя мобильные лабораторные исследования.

Ученые обнаружили, что продукты, содержащие летучие химические вещества, — краски, чистящие средства и предметы личной гигиены — ответственны за 78% ЛОС Манхэттена, а 22% составили автомобили.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Увеличение смога над городами Земли может быть вызвано средствами личной гигиены
смог озоновый слой климатические изменения
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru