Разведывательный самолет ВВС США совершил полет у берегов Крыма

Москва, 11 августа. Полет самолета радиоэлектронной разведки Boeing RC-135V Военно-воздушных сил США у берегов Крыма был зафиксирован мониторинговым ресурсом PlaneRadar.

Согласно имеющимся данным, воздушное судно начало разведывательный полет около 11:25 по московскому времени, взлетев с авиабазы Суда на острове Крит. Также известно, что американский самолет провел дозаправку над акваторией Черного моря.

Ранее в официальном издании Вооруженных сил РФ «Красная звезда» сообщалось, что за неделю воздушную разведку близ российских границ провели более 30 иностранных самолетов и свыше десяти беспилотников.