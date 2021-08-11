Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 августа 15:51
15:51
Политика
Соловьев раскрыл глаза Венедиктову на реальные рейтинги «Эха Москвы»
15:50
Общество
Блогер предупредил россиян о главных схемах обмана туристов на рынках в Крыму
15:49
Общество
Певец Наджиев назвал нелогичным отказ в регистрации кандидатуры Татьяны Булановой
15:49
Политика
Клинцевич пригрозил ответом Москвы в случае бездействия Баку после оскорбления русских
15:45
Политика
Глава МИД Японии назвал неприемлемым визит Мишустина на Курилы в разговоре с Лавровым
15:41
Экономика
Ретейлеров призвали отказаться от многокомпонентной упаковки продуктов
15:40
Общество
Увеличение смога над городами Земли может быть вызвано средствами личной гигиены
15:40
Общество
Новый смертельный вирус обнаружили у гавайских дельфинов
15:38
Экономика
Новая схема онлайн-мошенничества выявлена в России
15:37
Весь мир
Клинцевич объяснил, как фейки и провокации BBC вводят читателей в заблуждение
Все новости

Разведывательный самолет ВВС США совершил полет у берегов Крыма

  /   Обновлено: 11 августа 2021 15:11
Армия
Разведывательный самолет ВВС США совершил полет у берегов Крыма
wikipedia.org  /  Planephotoman/CC BY 2.0

Москва, 11 августа. Полет самолета радиоэлектронной разведки Boeing RC-135V Военно-воздушных сил США у берегов Крыма был зафиксирован мониторинговым ресурсом PlaneRadar.

Согласно имеющимся данным, воздушное судно начало разведывательный полет около 11:25 по московскому времени, взлетев с авиабазы Суда на острове Крит. Также известно, что американский самолет провел дозаправку над акваторией Черного моря.

Ранее в официальном издании Вооруженных сил РФ «Красная звезда» сообщалось, что за неделю воздушную разведку близ российских границ провели более 30 иностранных самолетов и свыше десяти беспилотников.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Разведывательный самолет ВВС США совершил полет у берегов Крыма
черное море крым разведка ввс сша
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru