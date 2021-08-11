Нетронутая стена храма VII века до нашей эры обнаружена в Турции

Анкара, 11 августа. Турецкие археологи совершили невероятную находку на территории долины Фригии. Это высокая стена храма VII века до нашей эры.

Найденный памятник получил наименование Мальташ. Ученые пришли к выводу, что этот кусок стены ранее был фасадом храма, вырубленного в скальном массиве, передает Planet Today.

Специалисты также установили, что большая часть памятника находилась под землей. Это позволило останкам хорошо сохраниться до нашего времени.

В ближайшем будущем археологи займутся изучением памятника. Также эксперты исследуют прилегающую к нему нишу. Они предполагают, что в ней могли сохраниться статуи древних богов.

Как ранее сообщалось, священные сокровища эпохи императора Августа обнаружили в Тоскане. Они предназначались в качестве подношений для богов.