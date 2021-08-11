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Россия нарастила поставки рыбы в Африку и Южную Корею
Экономика
Россия нарастила поставки рыбы в Африку и Южную Корею
wikipedia.org  /  Andrey Filippov 安德烈 / CC2

Москва, 11 августа. Специалисты Россельхозбанка (РСХБ) заявили о росте импорта рыбы и морепродуктов из Российской Федерации в страны Африки и Республику Корею.

Этим вышеперечисленные государства смогли компенсировать закрытие КНР для российских экспортеров рыбной продукции после ограничений на импорт в страну. Они были введены в конце прошлого года на фоне пандемии COVID-19, пишет агентство «Прайм».

«По данным Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка, в начале 2021 года доля Китая в структуре отечественного экспорта рыбы сократились до 15%», — заявили в пресс-центре организации.

При этом поставки рыбы в Южную Корею выросли за год до 58% от всего объема экспорта в натуральном выражении. Страны Африки по итогам периода с января по апрель показали максимальный прирост импорта российской продукции после республики.

Ранее сообщалось, что жара, наблюдающаяся на Сахалине в конце июля, могла негативно отразиться на результатах путины рыбы. Местные реки обмелели, при этом температуры воды достигала 25 градусов тепла.

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рыба экспорт продукция
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