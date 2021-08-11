Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 августа 15:51
15:50
Общество
Блогер предупредил россиян о главных схемах обмана туристов на рынках в Крыму
15:49
Общество
Певец Наджиев назвал нелогичным отказ в регистрации кандидатуры Татьяны Булановой
15:49
Политика
Клинцевич пригрозил ответом Москвы в случае бездействия Баку после оскорбления русских
15:45
Политика
Глава МИД Японии назвал неприемлемым визит Мишустина на Курилы в разговоре с Лавровым
15:41
Экономика
Ретейлеров призвали отказаться от многокомпонентной упаковки продуктов
15:40
Общество
Увеличение смога над городами Земли может быть вызвано средствами личной гигиены
15:40
Общество
Новый смертельный вирус обнаружили у гавайских дельфинов
15:38
Экономика
Новая схема онлайн-мошенничества выявлена в России
15:37
Весь мир
Клинцевич объяснил, как фейки и провокации BBC вводят читателей в заблуждение
15:34
Экономика
Сенат США одобрил закон о развитии инфраструктуры на 1,2 трлн долларов
Все новости

ФСИН отозвала ходатайство о переводе Васильевой в СИЗО

  /   Обновлено: 11 августа 2021 15:12
Происшествия
ФСИН отозвала ходатайство о переводе Васильевой в СИЗО
Prt Scr youtube.com  /  Альянс Врачей

Москва, 11 августа. Представители ФСИН не стали добиваться перевода главы «Альянса врачей»1 Татьяны Васильевой в следственный изолятор на сегодняшнем заседании.

Ходатайство об ужесточении меры пресечения для соратницы осужденного блогера Алексея Навального забрали из Преображенского суда Москвы. Представители федеральной службы объяснили свое решение тем, что им необходимо устранить в представлении ряд недостатков.

Васильева является фигурантом дела о нарушении санитарных норм на незаконной акции, которая прошла 23 января. Участники и организаторы митинга, по словам официального представителя МВД РФ Ирины Волк, создали угрозу распространения коронавирусной инфекции.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / ФСИН отозвала ходатайство о переводе Васильевой в СИЗО
васильева фсин сизо ходатайство
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru