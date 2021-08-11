ФСИН отозвала ходатайство о переводе Васильевой в СИЗО

Москва, 11 августа. Представители ФСИН не стали добиваться перевода главы «Альянса врачей»1 Татьяны Васильевой в следственный изолятор на сегодняшнем заседании.

Ходатайство об ужесточении меры пресечения для соратницы осужденного блогера Алексея Навального забрали из Преображенского суда Москвы. Представители федеральной службы объяснили свое решение тем, что им необходимо устранить в представлении ряд недостатков.

Васильева является фигурантом дела о нарушении санитарных норм на незаконной акции, которая прошла 23 января. Участники и организаторы митинга, по словам официального представителя МВД РФ Ирины Волк, создали угрозу распространения коронавирусной инфекции.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента.