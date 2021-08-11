Национализм окраин: Альгис Микульскис о вспышке гонений на русских в странах СНГ

Известия об инцидентах с явным антирусским душком все чаще приходят с бывших окраин СССР. Молдавия, Киргизия, Казахстан — русскоязычные граждане этих государств все чаще ощущают себя «людьми второго сорта».

Специальный корреспондент ФАН Альгис Микульскис в своей колонке рассуждает о том, где ждать следующих подобных случаев, кто за ними стоит, и как на них надо реагировать России?

После распада Советского Союза в его бывших республиках, ставших независимыми государствами, осталось жить не менее 25 миллионов человек, считавших себя русскими. И практически везде представители титульных наций, внезапно осознавшие себя «сверхчеловеками», принялись лечить свои исторические комплексы одинаковым методом — дискриминацией русскоязычного населения. Где-то, как в Латвии и Эстонии, тем, кто не желал забывать родную речь, присваивали титул «неграждан» с соответствующим поражением в правах. А где-то, как в Таджикистане, — просто убивали…

Вообще, тема русофобии на постсоветском пространстве крайне обширна и заслуживает не статьи, а масштабного исследования. Однако я все же взялся за этот текст. Потому что лето 2021 года стало временем обострения проблемы.

В июле новостные ленты буквально взорвались: в Киргизии во время спортивных сборов в Иссык-Кульской области сверстники две недели избивали девятилетнего русского мальчишку, оказавшегося единственным немусульманином среди них. Случай оказался резонансным — на него обратили внимание в МИД России, а председатель киргизского правительства Улукбек Марипов даже взял под особый контроль расследование, дав соответствующие поручения уполномоченному по правам ребенка.

Но особенно «кучно пошло» в августе. В самом начале месяца в той же Киргизии местный радетель за чистоту языка оскорбляет, а затем швыряет калькулятор в продавщицу торгового центра, обратившуюся к нему по-русски.

Буквально через день — Молдавия. Победительницу конкурса «Мисс Молдова-2008» Яну Варнакову в Кишиневе называют «вонючей русской» и обвиняют в «оккупации румынской земли с 1812 года». И снова — за то, что разговаривала «не по-государственному».

Народные новости России / Andrei Ghilan

Далее — короткое затишье, и 10 августа становится известно о новом молодежном развлечении в Казахстане. По сообщению Telegram-канала Readovka, выглядит оно следующим образом:

«В Казахстане у местной молодежи набирает популярность новая забава — найти русскую женщину, оптимально пожилую, и докопаться до нее толпой, требуя признать величие титульной нации, предложив ей поскорее уехать навсегда в РФ. Например, в июле на популярном у местных националистов ютуб-канале пожилую русскую женщину заставили извиняться за публичное упоминание об основании города Актау (до 1991 года — Шевченко) русскими».

Причем явление это приобрело уже характер общенационального флешмоба: активисты во всех крупных городах страны ведут настоящую охоту на русскоговорящих сограждан, называя их «гастарбайтерами из России» и отправляя видео со своими «подвигами» в Сеть.

На сегодняшний день, 11 августа, последней русофобской выходкой является выступление азербайджанского экс-дипломата Исфандияра Вагабзаде. Бывший посол, пожалуй, заткнул за пояс всех, о ком я написал выше. Нет, рук он не распускал, но его слова, адресованные Владимиру Жириновскому, выглядят квинтэссенцией того, как относятся к русским их ненавистники.

«Я работал для вас в Иране, знаю, чем занимаются русские свиньи. Они ерундой занимаются, они воняют. Уже ваша вонь распространяется на весь мир. Дышать невозможно», — заявил Вагабзаде в своем видеообращении.

Эта цитата — лишь малая часть сказанного, зато самая красноречивая.

На самом деле подобные проявления агрессии по отношению к русским не прекращались все 30 лет с момента гибели СССР. Но сами ли по себе они возникли? Разумеется, нет. Потому что стоило только соседним республикам стать независимыми, как туда сразу же потянулись караваны разных «фондов продвижения демократии», а тысячи «советников» и «экспертов» развернули широчайшую кампанию по дискредитации России.

Местное же население очень быстро поняло, на кого можно свалить ответственность за собственную политическую, экономическую, историческую несостоятельность — ведь это русские их «веками грабили», русские устраивали «голодоморы»… Русские, русские, русские…

Федеральное агентство новостей /

Как реагировать Москве на подобные выпады? Реагировать-то надо. Возможно, это должна быть «мягкая сила на жесткой подкладке», например такая:

«Вы демонстративно искореняете националистов и включаете зеленый свет для пророссийски настроенных сил, готовых стать проводниками на пути сближения наших народов. Мы ведем культурно-экономическую экспансию, выгодную обеим сторонам, и постепенно восстанавливаем свое влияние. В противном случае — визовый режим для тех, с кем его не было, депортация, закрытие ваших нелегальных бизнесов, ведущихся на территории РФ, и прочие прелести. Думайте, решайте».

Причем меры эти или им подобные нужно начинать принимать немедленно. Уверен, что шансы на успех пока есть. Пока… Но их может не остаться очень скоро. Потому что из Украины сумели вырастить чудовище всего за 30 лет.

P. S. А дело избитого в Киргизии девятилетнего мальчика закрыли, вынудив родителей забрать заявление.