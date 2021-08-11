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Sohu: Россия эффектно ответила Украине созданием собственных двигателей для судов ВМФ
Армия
Sohu: Россия эффектно ответила Украине созданием собственных двигателей для судов ВМФ
Федеральное агентство новостей

Пекин, 11 августа. Россия сделала ставку на производство собственных двигателей для боевых кораблей. Хотя этот путь был нелегким, ей удалось достичь успеха, пишет Sohu.

На протяжении 30 лет Россия была ограничена в возможностях строительства больших военных судов. Дело в том, что с распадом СССР большая часть судостроительных предприятий оказалась на Украине. Более того, с 2014 года Киев запретил поставки в РФ корабельных двигателей. Ситуация вынудила Москву действовать, и она справилась с проблемой, приводит «ПолитРоссия» материал китайского издания.

По словам аналитиков, перед российским руководством стоял выбор: искать нового поставщика агрегатов или наладить производство отечественных образцов. Второй путь был явно сложнее, но Россия не прогадала. Так, недавно судостроительной завод «Северная верфь» получил дизель-газотурбинный агрегат М55Р, который будет установлен на фрегат проекта 22350. Этот эффектный маневр не только снял для России вопрос строительства крупных судов, но и поставил Киев в крайне неловкое положение, заключили в Sohu.

Ранее стало известно, что первый фрегат проекта 22350М с вооружением повышенной мощности будет заложен на судостроительном предприятии «Северная верфь» в 2023 году. При этом эксперты оценили особенности двигателя М55Р, которым оснастят судно, пишет RT.

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