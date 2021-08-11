Пекин, 11 августа. Россия сделала ставку на производство собственных двигателей для боевых кораблей. Хотя этот путь был нелегким, ей удалось достичь успеха, пишет Sohu.

На протяжении 30 лет Россия была ограничена в возможностях строительства больших военных судов. Дело в том, что с распадом СССР большая часть судостроительных предприятий оказалась на Украине. Более того, с 2014 года Киев запретил поставки в РФ корабельных двигателей. Ситуация вынудила Москву действовать, и она справилась с проблемой, приводит «ПолитРоссия» материал китайского издания.

По словам аналитиков, перед российским руководством стоял выбор: искать нового поставщика агрегатов или наладить производство отечественных образцов. Второй путь был явно сложнее, но Россия не прогадала. Так, недавно судостроительной завод «Северная верфь» получил дизель-газотурбинный агрегат М55Р, который будет установлен на фрегат проекта 22350. Этот эффектный маневр не только снял для России вопрос строительства крупных судов, но и поставил Киев в крайне неловкое положение, заключили в Sohu.

Ранее стало известно, что первый фрегат проекта 22350М с вооружением повышенной мощности будет заложен на судостроительном предприятии «Северная верфь» в 2023 году. При этом эксперты оценили особенности двигателя М55Р, которым оснастят судно, пишет RT.