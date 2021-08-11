Винер-Усманова объяснила, почему против России начался судейский произвол

Москва, 11 августа. Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова считает, что многим странам не нравилась гегемония РФ в художественной гимнастике.

Судейский произвол в художественной гимнастике начался с момента, когда у российских атлетов отобрали право выступать с гимном и флагом на международных стартах и Олимпиадах, заявила главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова.

По словам специалиста, некоторым «друзьям» не нравилось, что Россия в течение 20 лет непрерывно побеждала в этом виде спорта. Она выразила надежду, что Олимпийский комитет России (ОКР) доведет дело о судействе до конца.

«Когда у нас отобрали флаг, именно в этот момент вступил в силу судейский произвол», — выразила уверенность Винер-Усманова в беседе с «Р-Спорт».

Тренер ранее заявила, что Арина Аверина, вероятно, продолжит спортивную карьеру, поскольку ее не беспокоят травмы. Что касается Дины Авериной, вопрос остается открытым, сказала Винер-Усманова.

На токийских Играх Дина и Арина Аверины заняли второе и четвертое места соответственно, золото досталось израильтянке Линой Ашрам, допустившей грубую ошибку во время финального выступления.