Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 августа 15:51
15:50
Общество
Блогер предупредил россиян о главных схемах обмана туристов на рынках в Крыму
15:49
Общество
Певец Наджиев назвал нелогичным отказ в регистрации кандидатуры Татьяны Булановой
15:49
Политика
Клинцевич пригрозил ответом Москвы в случае бездействия Баку после оскорбления русских
15:45
Политика
Глава МИД Японии назвал неприемлемым визит Мишустина на Курилы в разговоре с Лавровым
15:41
Экономика
Ретейлеров призвали отказаться от многокомпонентной упаковки продуктов
15:40
Общество
Увеличение смога над городами Земли может быть вызвано средствами личной гигиены
15:40
Общество
Новый смертельный вирус обнаружили у гавайских дельфинов
15:38
Экономика
Новая схема онлайн-мошенничества выявлена в России
15:37
Весь мир
Клинцевич объяснил, как фейки и провокации BBC вводят читателей в заблуждение
15:34
Экономика
Сенат США одобрил закон о развитии инфраструктуры на 1,2 трлн долларов
Все новости

Жители ЦАР провели очередную акцию против санкций ООН
ЦАР
Жители ЦАР провели очередную акцию против санкций ООН
Федеральное агентство новостей (ФАН)  /  Эрик Нгаба

Банги, 11 августа. Центральноафриканцы вышли на очередной митинг против сохранения оружейного эмбарго ООН. В акции приняли участие более 250 человек.

Недовольство жителей вызвало решение Совета Безопасности ООН продлить санкции в отношении республики. Население считает ограничения необоснованной мерой, которая угрожает нацбезопасности страны.

«Эмбарго убивает ЦАР, эмбарго убивает народ! Эмбарго питает мятежников. Оно убивает нас», — говорится на плакатах протестующих.

Также итоги заседания Совбеза ООН раскритиковало правительство республики. Президент страны считает, что санкции не позволяют обеспечить национальную армию FACA снаряжением, необходимым для противостояния оставшимся формированиям радикалов из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC).

При этом документ, отталкиваясь от которого Совбез ООН принимал решение, оказался полностью сфабрикованным. Никто не проводил в ЦАР официальных расследований. Эксперты ООН предпочли собрать в интернете клеветнические вбросы ангажированных СМИ, заблокированных в республике за антиправительственную деятельность, а также использовать ложные публикации в соцсетях.

Вернуться назад

Все новости / ЦАР / Жители ЦАР провели очередную акцию против санкций ООН
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru