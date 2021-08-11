Жители ЦАР провели очередную акцию против санкций ООН

Банги, 11 августа. Центральноафриканцы вышли на очередной митинг против сохранения оружейного эмбарго ООН. В акции приняли участие более 250 человек.

Недовольство жителей вызвало решение Совета Безопасности ООН продлить санкции в отношении республики. Население считает ограничения необоснованной мерой, которая угрожает нацбезопасности страны.

«Эмбарго убивает ЦАР, эмбарго убивает народ! Эмбарго питает мятежников. Оно убивает нас», — говорится на плакатах протестующих.

Также итоги заседания Совбеза ООН раскритиковало правительство республики. Президент страны считает, что санкции не позволяют обеспечить национальную армию FACA снаряжением, необходимым для противостояния оставшимся формированиям радикалов из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC).

При этом документ, отталкиваясь от которого Совбез ООН принимал решение, оказался полностью сфабрикованным. Никто не проводил в ЦАР официальных расследований. Эксперты ООН предпочли собрать в интернете клеветнические вбросы ангажированных СМИ, заблокированных в республике за антиправительственную деятельность, а также использовать ложные публикации в соцсетях.