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Американский блогер научился «готовить ягоду к зиме» по русскому рецепту
Общество
Американский блогер научился «готовить ягоду к зиме» по русскому рецепту
pixabay.com

Москва, 11 августа. Американский блогер Джейкоб, переехавший жить в Россию, рассказал, как возлюбленная научила его готовить малиновое варенье по бабушкиному рецепту.

Свои посты на канале «Американец о России» иностранец часто посвящает русской кухне. Так, Джейкоб уже поведал о своей любви к блинам с икрой и пельменям, а также отметил, что считает морс достойной заменой газировке. В этот раз иностранец учился варить малиновое варенье.

«Я уже делился впечатлениями о приготовлении компота в банках на хранение до зимы, меня этот процесс поразил своей сложностью. Поэтому о готовке варенья у меня было схожее представление, поделюсь, как я помогал варить ягоды к зиме, а также расскажу о своих наблюдениях», — написал блогер.

Чтобы приготовить «русскую зимнюю сладость», Джейкоб с девушкой выбрали малину. Сначала пара занялась сбором ягод. Как отметил молодой человек, ягоду было собирать неудобно, так как плоды постоянно падали на землю, даже при легком прикосновении к ними.

Затем они приступили непосредственно к приготовлению. Ягоды засыпали большим количеством сахара, чтобы его было поровну с малиной. Девушка объяснила иностранцу, что это необходимо для более длительного хранения. Далее принялись ждать, когда начнет выделяться сироп.

«Удобно, что ягода с сахаром должны некоторое время постоять, можно в это время посмотреть сериалы, убрать в квартире, а может, выполнить часть работы», — отметил Джейкоб.

Когда сироп стал готов, тару с будущим вареньем отправили на огонь, где ягода медленно томилась до закипания. Американец удивился, что варенье нужно было проварить таким образом три раза. Девушка объяснила иностранцу, что так делала ее бабушка.

«Точно объяснить это не могу, так делала бабушка, варит мама, да и в рецептах часто указан именно такой вариант варки. Можно сказать, что это просто привычка», — цитирует возлюбленную блогер.

Пока варенье «доходило», иностранец с его девушкой подготовили банки. Самым сложным, по мнению американца, стало распределение ягодной массы. По его словам, было не просто оставить кухню чистой после этой процедуры. Этот опыт не обошелся без традиционной дегустации, о которой Джейкоб обещал рассказать подробнее, но уже в следующий раз.

Блогер ранее делился опытом борьбы с похмельем. После отдыха с друзьями на даче русские приятели показали ему, как избавиться от недуга по-русски.

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ягоды варенье малина
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