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ВЦИОМ определил главную причину разводов в России

  /   Обновлено: 11 августа 2021 14:26
Общество
ВЦИОМ определил главную причину разводов в России
pexels.com  /  cottonbro

Москва, 11 августа. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос среди россиян и определил наиболее распространенные причины разводов.

Самым частым обстоятельством, толкающим людей на расторжение брака, оказалась бедность. Такой вариант ответа выбрали 33% опрошенных. Еще 15% респондентов заявили, что нередко разводиться заставляет взаимное непонимание в паре.

Кроме того, россияне в качестве причин развода называли супружескую неверность, бытовые проблемы, алкоголизм и наркоманию, а также несовместимость характеров. При этом 39% опрошенных уверены, что непреодолимых препятствий для развода не бывает.

В Петербурге тем временем выросло количество заключаемых браков. По данным Петростата, за последние пять месяцев влюбленные пары сыграли свадьбу 14 377 раз.

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