Президент Союза ритуальных агентов Барецкий объяснил, как сэкономить на похоронах

COVID-19 не только увеличил смертность в России, но и серьезно ударил по карману местных жителей. В итоге многим просто не на что хоронить своих близких. Об этом в интервью ФАН заявил президент Союза профессиональных ритуальных агентов (СПРА) Стас Барецкий.

Эксперт убежден: новое время требует новых решений. По его словам, сейчас не нужно устраивать пышные похороны для одного безвременно ушедшего дедушки, когда компанию ему в любой момент может составить второй, которого придется отправлять в последний путь уже на деньги, взятые в кредит под грабительские проценты.

«И вот тогда живые позавидуют мертвым, — заметил собеседник ФАН. — Этого не случится, если подходить к похоронам с умом и держать в голове, что это наверняка не последнее такое мероприятие в вашей жизни».

Президент НКО «СПРА» назвал несколько простых способов сэкономить.

«Во-первых, гроб можно купить не в магазине, а просто поехать на склад, откуда эти конструкции потом и появляются в точках продажи, — заметил эксперт. — Простой гроб без изысков будет стоить там всего две-три тысячи! Это уже экономия. А еще можно брать их без покраски, что еще дешевле, и заказывать ее у нас».

Барецкий призвал отойти от традиционной коричневой расцветки гробов и делать ее оригинальной, подчеркивающей личность покойника.

фото из личного архива Стаса Барецкого /

«Например, гробы для геев мы уже делаем в расцветке ЛГБТ-флага, — заявил собеседник ФАН. — Они пользуются бешеной популярностью! Для коммунистов мы хотим сделать специальную ярко-алую покраску, для анархистов — черную. В принципе, можно и картину нарисовать. А почему нет? Человек, которого вы собираетесь похоронить, явно не представлял из себя коричневое пятно — так зачем выкрашивать в этот цвет лодку, на которой его душа поплывет в загробный мир?»

Глава НКО «СПРА» также обратил внимание на сложности со здоровьем, которые испытывают родственники и друзья покойного после того, как пронесут на плечах гроб.

«Грыжи выскакивали не раз на моей памяти, — заметил эксперт. — Людей прямо с похорон на скорой увозили! Так что я сейчас разрабатываю дизайн гроба на колесиках — его можно будет катить на веревочке, что наверняка будет удобнее для всех».

Барецкий озвучил еще одно новшество, которое поможет сэкономить средства.

«У нас была пара похорон, во время которых мы предали земле сразу несколько человек — целую семью, — положив их в один гроб, который называется «Спящая красавица», — заявил собеседник ФАН. — Это экономично, экологично и не запрещено законодательством: люди сберегли деньги на кладбищенских квадратных метрах, памятнике и гробе».

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