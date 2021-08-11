В Белоруссии предложили исключить из конституции пункт о нейтралитете

Минск, 11 августа. Необходимо привести положение Конституции Белоруссии в соответствие с объективной реальностью, заявил глава Конституционного суда республики Петр Миклашевич.

Конституционная комиссия предложила исключить из Основного закона страны пункт о нейтралитете, отметил он. По словам Миклашевича, такое положение в действующей конституции уже есть.

Поскольку Белоруссия является членом Организации Договора о коллективной безопасности, следует привести положение конституции в соответствие с объективной реальностью, объяснил председатель суда.

Ранее Министерство иностранных дел Белоруссии осудило принятые Вашингтоном санкции в отношении республики. Минск намерен принять «адекватные меры» в ответ на выпады США.