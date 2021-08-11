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В России ожидается резкое падение цен на смартфоны Xiaomi
Экономика
В России ожидается резкое падение цен на смартфоны Xiaomi
mi.com  /  Xiaomi

Москва, 11 августа. Китайская Xiaomi начала поставлять смартфоны через российское дочернее ООО «Сяоми». Об этом рассказали в пресс-службе бренда.

Такое решение позволит бороться с серым рынком, так как каждый пятый смартфон Xiaomi ввезен неофициально и по объему серого импорта компания лидирует среди конкурентов, сообщает «Коммерсантъ».

Более того, в результате прямых поставок цена на официально ввезенные гаджеты сможет упасть на 10–15%, прогнозируют эксперты. Таким образом стоимость смартфонов приблизится к расценкам на сером рынке.

Смартфон Xiaomi POCO M3 оказался самым востребованным у россиян среди мобильных устройств стоимостью до 15 тысяч рублей. Его стоимость составляет всего 13,7 тысячи рублей. На втором и третьем месте по популярности бюджетных гаджетов также разместились модели китайской компании.

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xiaomi смартфоны поставки
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