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ФАН разоблачит псевдорасследование BBC о Ливии

  /   Обновлено: 11 августа 2021 14:31
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Весь мир
ФАН разоблачит псевдорасследование BBC о Ливии
Prt Scr youtube.com  /  BBC News

Британское агентство BBC опубликовало расследование, в котором якобы раскрывается масштаб операции «ЧВК Вагнера» в Ливии. Основой для материала послужил некий планшет, оставленный, как уверяют журналисты, одним из российских бойцов под Триполи весной 2020 года.

Авторы утверждают, что устройство содержало карты линии фронта на русском языке, позывные сотрудников частной военной компании, а также кадры с беспилотников. Кроме того, BBC заявило, что обладает списком военной техники, которую запрашивали россияне. Его, якобы передал им источник из ливийской разведки.

Федеральное агентство новостей тщательно изучило приводимые в расследовании британского издания аргументы, а также связалось с теми, кого в материале выдают за бойцов «ЧВК Вагнера». Выяснилось, что западные журналисты в очередной раз опубликовали сборник домыслов, слухов, сфальсифицированных материалов, а также неоднократно разоблаченных фейков.

Редакция ФАН подготовила подробный разбор псевдорасследования, ознакомиться с которым можно будет на сайте издания 11 августа в 18:00 по московскому времени.

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