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StarПарад. Инсайды со съемок «Форт Боярда», грязный юмор и боги Греции
ФАН-ТВ
StarПарад. Инсайды со съемок «Форт Боярда», грязный юмор и боги Греции

Улыбка — это кривая, которая сглаживает все шероховатости жизни, а смех, как говорится, ее продлевает. Все карты сложились, и в новом выпуске шоу StarПарад бессменная ведущая Дана Борисова решила зарядить наших зрителей хорошим настроением. А что для этого нужно? Ну, конечно, пригласить в студию юмориста. Встречайте, Владос Алешин!

Финалист четвертого сезона «Открытый микрофон», участник шоу «Comedy Баттл» и «Не спать» рассказал, почему многие комики не улыбаются за пределами сцены и объяснил, как научиться быть смешным.

Дана Борисова решила поделиться со своим гостем инсайдами со съемок популярной программы «Форт Боярд». По ее словам, новому ведущему Сергею Бурунову все от А до Я в шоу не понравилось. Но и Владосу было, чем удивить Дану. Оказывается, он лично знаком с одним из участников «Форт Боярда», а тот поделился интересными наблюдениями со съемочной площадки во Франции.

Беседа плавно перетекла от юмора к философии, а там дело дошло и до пикантных тем. Как связаны размер полового органа мужчины и интеллектуальные способности? Почему большинство комиков шутят о сексе, алкоголе и женщинах? Ответ на вопросы узнаете в новом выпуске StarПарада. Включайте, будет жарко!

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