Шойгу призвал защищать от посягательств национальные символы России

Москва, 11 августа. Глава оборонного ведомства РФ Сергей Шойгу заявил, что россияне никому не должны позволять посягать на национальные символы государства.

В ходе Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов» министр обороны отметил, что у России, как и у многих других стран мира, есть свои символы, среди которых — первые космонавты Юрий Гагарин и Валентина Терешкова. При этом он подчеркнул, что россиянам нельзя позволять «вымывать» память о ставших символами России людях, имена которых иногда подврегаются нападкам недоброжелателей.

«Там уже начали — и последний год, по-моему, и Терешкова не та, и Гагарин плох, и много чего. Мы не должны позволять делать это», — говорит Шойгу.

Ранее глава оборонного ведомства РФ заявил, что необходимо сделать армию в стране профессиональной и сильной духом. Одной из проблем является то, что обучение по некоторым специальностям занимает до двух лет, а срок службы сегодня составляет всего год. По его словам, выбирающие военную стезю люди должны любить свою профессию. Министр обороны привел в пример высшее училище в Новосибирске. Там подготавливают «очень достойных ребят» по таким направлениям, как войсковая и глубинная разведка.