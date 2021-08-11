Ростовские рестораторы попросили губернатора смягчить коронавирусные ограничения

Ростов-на-Дону, 11 августа. В Ростовской области в ближайшее время могут снять часть коронавирусных ограничений с предприятий общепита. Причиной стали многочисленные обращения представителей бизнеса, понесших колоссальные убытки.

С введением новых ограничений донские рестораторы заявили о падении выручки до 70% и закрытии 24 заведений. Многие бизнесмены жаловались не только на ограничения заполняемости столиков на 30%, но и на требования предъявить ПЦР-тест или справку, а также на проверки этих документов во время отдыха горожан силовыми структурами.

В настоящее время представители деловой общественности направили письма в адрес губернатора с просьбой пересмотреть предпринятые меры и по возможности их смягчить.

Ранее ФАН сообщал, что совместно с органами внутренних дел в регионе создано 400 мобильных групп для контроля санитарных норм и правил. Ежедневно они проверяют по 2700 объектов, куда входят магазины, кафе и общественный транспорт.