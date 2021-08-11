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Эфир: От каких угроз надо спасать российских детей и подростков
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Эфир: От каких угроз надо спасать российских детей и подростков
pixabay.com  / 

В среду, 11 августа, с 14:00 в медиацентре «Патриот» проходит пресс-конференция, в ходе которой обсуждают защиту детей и подростков от современных угроз.

В России защита семьи и детства стоит в приоритете всей государственной политики. На страже подрастающего поколения — детский омбудсмен, плюс в каждом регионе страны есть свои уполномоченные по правам ребенка.

В период пандемии государство помогало деньгами семьям с детьми. Ужасы 90-х, когда никому не нужные дети группировались на заброшенных стройках и в подземных переходах, теперь представить невозможно. Но то, что целый ряд проблем остался, не отрицает никто: неблагополучные семьи, спорные решения органов опеки и попечительства, насилие в семьях, лечение тяжелобольных детей и нехватка детских домов, в том числе специализированных.

В пресс-центре Медиагруппы «Патриот» журналисты вместе с программным директором АНО «Партнерство каждому ребенку» Юлией Гонтаренко обсуждают, как общество и государство должны помогать детям расти в любви и заботе, какие проблемы существуют в сфере защиты прав ребенка и какими достижениями может похвастаться наша страна.

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