Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 августа 14:21
14:20
Весь мир
ФАН разоблачит псевдорасследование BBC о Ливии
14:20
Политика
Лавров обсудил со своим японским коллегой мирный договор между Москвой и Токио
14:18
Экономика
В России ожидается резкое падение цен на смартфоны Xiaomi
14:17
Общество
«Преданный своему городу человек»: певица Лазарева поддержала Буланову после решения ТИК
14:16
Общество
Уровень воды в реке Амур достиг рекордных значений
14:16
Происшествия
Задолженность по зарплате обернулась для главы организации на Кубани уголовным делом
14:12
Армия
Шойгу призвал защищать от посягательств национальные символы России
14:07
Происшествия
Прокуратура организовала проверку после жалоб петербуржцев на шум от самолетов
14:06
Общество
Эфир: От каких угроз надо спасать российских детей и подростков
14:00
ФАН-ТВ
Разлив нефти в Черном море. События дня
Все новости

Банк России опубликовал официальные курсы валют на 12 августа
Экономика
Банк России опубликовал официальные курсы валют на 12 августа
Федеральное агентство новостей  /  Борис Гришин

Москва, 11 августа. Центральный банк РФ повысил курсы основных иностранных валют к рублю. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте финансового регулятора.

Стоимость нацвалюты США повысилась на 37,33 копейки и составила 73,97 рубля за доллар. Курс европейской валюты вырос на 26,79 копейки и закрепился на уровне 86,63 рубля за доллар.

Биржевые курсы доллара и евро на старте торговой сессии Московской биржи остались на уровне закрытия прошлых торгов. Доллар остался на отметке 73,91 рубля за единицу, а евро составил 86,67 рубля.

Одним из факторов укрепления рубля станет Рост вложений как зарубежных, так и российских инвесторов в акции сырьевых компаний. Такое мнение высказал шеф-аналитик TeleTrade Петр Пушкарев.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Банк России опубликовал официальные курсы валют на 12 августа
банк россии валюта курсы валют
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru