Банк России опубликовал официальные курсы валют на 12 августа

Москва, 11 августа. Центральный банк РФ повысил курсы основных иностранных валют к рублю. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте финансового регулятора.

Стоимость нацвалюты США повысилась на 37,33 копейки и составила 73,97 рубля за доллар. Курс европейской валюты вырос на 26,79 копейки и закрепился на уровне 86,63 рубля за доллар.

Биржевые курсы доллара и евро на старте торговой сессии Московской биржи остались на уровне закрытия прошлых торгов. Доллар остался на отметке 73,91 рубля за единицу, а евро составил 86,67 рубля.

Одним из факторов укрепления рубля станет Рост вложений как зарубежных, так и российских инвесторов в акции сырьевых компаний. Такое мнение высказал шеф-аналитик TeleTrade Петр Пушкарев.