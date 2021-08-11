Sina: США неохотно признали превосходство Су-57 над американскими истребителями

Пекин, 11 августа. Доминирование США в области создания высокотехнологичных истребителей пятого поколения рухнуло, когда в России разработали Су-57, пишет китайское издание Sina.

Машина, созданная российскими инженерами, обладает важными преимуществами. Самолет экономичнее и легче в техническом обслуживании по сравнению с американскими аналогами. Недаром Су-57 привлек внимание на мировом рынке вооружений. Так, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже изъявил желание приобрести российские самолеты. Присматриваются к покупке и страны Юго-Восточной Азии.

Тем не менее куда примечательнее интерес, который проявляют к грозному Су-57 в Пентагоне. Ранее американское командование распорядилось перекрасить самолеты Резервной эскадрильи ВМС США в соответствии с оформлением российских боевых машин. Главная задача подразделения — копирование тактики противника во время учений. Аналитики полагают, что таким образом США неохотно признали превосходство Су-57 над американскими истребителями и пытаются реагировать на этот факт.

Ранее, как пишет RT, в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству России раскрыли некоторые детали предстоящих поставок Су-57 за рубеж. Также стала известна дата начала производства модернизированной версии самолета.