Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 августа 14:21
14:20
Весь мир
ФАН разоблачит псевдорасследование BBC о Ливии
14:20
Политика
Лавров обсудил со своим японским коллегой мирный договор между Москвой и Токио
14:18
Экономика
В России ожидается резкое падение цен на смартфоны Xiaomi
14:17
Общество
«Преданный своему городу человек»: певица Лазарева поддержала Буланову после решения ТИК
14:16
Общество
Уровень воды в реке Амур достиг рекордных значений
14:16
Происшествия
Задолженность по зарплате обернулась для главы организации на Кубани уголовным делом
14:12
Армия
Шойгу призвал защищать от посягательств национальные символы России
14:07
Происшествия
Прокуратура организовала проверку после жалоб петербуржцев на шум от самолетов
14:06
Общество
Эфир: От каких угроз надо спасать российских детей и подростков
14:00
ФАН-ТВ
Разлив нефти в Черном море. События дня
Все новости

Sina: США неохотно признали превосходство Су-57 над американскими истребителями
Армия
Sina: США неохотно признали превосходство Су-57 над американскими истребителями
Федеральное агентство новостей

Пекин, 11 августа. Доминирование США в области создания высокотехнологичных истребителей пятого поколения рухнуло, когда в России разработали Су-57, пишет китайское издание Sina.

Машина, созданная российскими инженерами, обладает важными преимуществами. Самолет экономичнее и легче в техническом обслуживании по сравнению с американскими аналогами. Недаром Су-57 привлек внимание на мировом рынке вооружений. Так, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже изъявил желание приобрести российские самолеты. Присматриваются к покупке и страны Юго-Восточной Азии.

Тем не менее куда примечательнее интерес, который проявляют к грозному Су-57 в Пентагоне. Ранее американское командование распорядилось перекрасить самолеты Резервной эскадрильи ВМС США в соответствии с оформлением российских боевых машин. Главная задача подразделения — копирование тактики противника во время учений. Аналитики полагают, что таким образом США неохотно признали превосходство Су-57 над американскими истребителями и пытаются реагировать на этот факт.

Ранее, как пишет RT, в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству России раскрыли некоторые детали предстоящих поставок Су-57 за рубеж. Также стала известна дата начала производства модернизированной версии самолета.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Sina: США неохотно признали превосходство Су-57 над американскими истребителями
россия сша вкс рф вмс сша су-57
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru