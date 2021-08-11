Россияне ответили, почему отдают предпочтение гаджетам вместо учебников

Москва, 11 августа. Российские покупатели отдают предпочтение технике на фоне возможной удаленной учебы или работы. Информация представлена в исследовании производителя электроники Honor.

Примерно 8% жителей страны планируют приобретать книги и учебные пособия, чтобы собрать ребенка в школу. Намерены купить различные устройства 56% респондентов. Среди востребованных девайсов выделяются ноутбук (34%), смартфон (26%), планшет (11%), смарт-часы (11%) и беспроводные наушники (6%), передает «Газету.Ru».

Согласно данным опроса, 15% граждан пойдут в магазин за канцелярскими товарами, 13% подберут новый гардероб для себя или своего ребенка. Почти 55% россиян считают ноутбук главным помощником в получении знаний. На втором месте находится смартфон, третье занимает планшет.

Эксперты ранее подсчитали, во сколько обойдутся в Москве сборы первоклассника и первоклассницы в школу. На тетрадки, ручки, карандаши и другие канцелярские товары придется потратить 350–450 рублей. Если приобретать набор, то стоимость составит 299 рублей.