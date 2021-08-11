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Шойгу провел в Москве переговоры с министром обороны Армении

  /   Обновлено: 11 августа 2021 13:46
Армия
Шойгу провел в Москве переговоры с министром обороны Армении
ДИМК МО РФ

Москва, 11 августа. Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел в Москве переговоры со своим армянским коллегой Аршаком Карапетяном. Об этом сообщили в российском военном ведомстве.

Как отмечается в сообщении, главы министерств обороны двух стран говорили о взаимодействии России и Армении как в двустороннем формате, так и в рамках Организации Договора о коллективной безопасности.

«Армения — союзник и ключевой партнер РФ по обеспечению безопасности в Закавказье, мы крайне заинтересованы в поддержании стабильности в этом регионе», — подчеркнул Шойгу во время беседы.

Ранее глава Минобороны России предупредил страны ОДКБ о возможном проникновении террористов со стороны Афганистана. По его словам, для Москвы важно, чтобы организация была готова к подобному варианту развития событий.

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