Глава МИД Израиля прибыл с историческим визитом в Марокко

Тель-Авив. Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид во главе дипломатической делегации прибыл с двухдневным визитом в Марокко для встречи с главой МИД королевства Насером Буритой. Это первый визит такого уровня с момента нормализации отношений между двумя странами в декабре прошлого года.

Ожидается, что израильская делегация примет участие в переговорах с руководством Министерства иностранных дел Марокко, откроет дипломатическое представительство в Рабате и посетит храм Бет-Эль в Касабланке.

«Этот исторический визит является следствием давней дружбы, родства и общих традиций, которые имеют еврейская община в Марокко и израильские граждане с марокканскими корнями», — сказал Лапид перед поездкой.

Israeli Foreign Minister Yair Lapid left for Morocco on the first official visit since Rabat joined three other Arab countries in normalising ties last yearhttps://t.co/W4Ri3UZkC2 — WION (@WIONews) August 11, 2021

До 1948 года в Марокко существовала одна из крупнейших еврейских общин в регионе, однако впоследствии большая ее часть покинула королевство из-за протестов населения против создания Государства Израиль.

В 2020-м королевство наряду с ОАЭ, Бахрейном и Суданом стало одной из первых ближневосточных арабских стран, которые при посредничестве США заявили о намерении возобновить дипломатические отношения с Израилем.

Ties between Morocco and Israel are flourishing since the two countries signed a normalisation agreement in 2020, says Morocco’s Foreign Minister Nasser Bourita.



To hear more from the Foreign Minister, please click through to this video interview https://t.co/eiHRi6hTCB pic.twitter.com/m37HXdjLL2 — AIJAC (@AIJAC_Update) May 7, 2021

Рабат и Тель-Авив договорились об открытии авиационных рейсов между двумя странами для развития сотрудничества в области туризма, однако рост заболеваемости COVID-19 приостановил этот процесс.

В июле текущего года стороны подписали соглашение о сотрудничестве в области кибербезопасности. Оно предусматривает совместную научно-исследовательскую и опытно-конструкторскую деятельность, информационный обмен и защиту данных.

Также в ближайшие недели ожидается прибытие в Марокко израильского министра экономики Орны Барбивай, которая возглавит делегацию бизнесменов и представителей промышленности своей страны для укрепления торгового сотрудничества между двумя странами. Примечательно, что после нормализации отношений между Тель-Авивом и Рабатом израильский экспорт в Марокко вырос в три раза, достигнув 12,4 млн долларов, несмотря на пандемию коронавируса. При этом, по мнению экспертов, эта сумма в случае укрепления экономических отношений и устранения бюрократических препятствий может достичь 250 млн.

Morocco has become the latest Arab country to normalize relations with Israel, the 4th such pact in 2020, following agreements with the UAE, Bahrain, and Sudan. Egypt and Jordan normalized ties with Israel in 1980 and 1994, respectively.https://t.co/YrRQx1HBjh pic.twitter.com/qLl0ZOAu7v — Statista (@StatistaCharts) December 11, 2020

Ожидается, что при нормальном развитии дипломатического процесса в декабре Марокко может объявить о повышении уровня дипломатического представительства в Израиле.

Стоит отметить, что нормализация отношений ряда ближневосточных государств с Израилем вызвала протест среди палестинцев, которые прежде опирались на поддержку арабских стран и народов в борьбе за создание собственного государства на Западном берегу реки Иордан.