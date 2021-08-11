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Весь мир
Глава МИД Израиля прибыл с историческим визитом в Марокко
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Глава МИД Израиля прибыл с историческим визитом в Марокко
Весь мир
Глава МИД Израиля прибыл с историческим визитом в Марокко
Global Look Press  /  Ilia Yefimovich/dpa

Тель-Авив. Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид во главе дипломатической делегации прибыл с двухдневным визитом в Марокко для встречи с главой МИД королевства Насером Буритой. Это первый визит такого уровня с момента нормализации отношений между двумя странами в декабре прошлого года.

Ожидается, что израильская делегация примет участие в переговорах с руководством Министерства иностранных дел Марокко, откроет дипломатическое представительство в Рабате и посетит храм Бет-Эль в Касабланке.

«Этот исторический визит является следствием давней дружбы, родства и общих традиций, которые имеют еврейская община в Марокко и израильские граждане с марокканскими корнями», — сказал Лапид перед поездкой.

До 1948 года в Марокко существовала одна из крупнейших еврейских общин в регионе, однако впоследствии большая ее часть покинула королевство из-за протестов населения против создания Государства Израиль.

В 2020-м королевство наряду с ОАЭ, Бахрейном и Суданом стало одной из первых ближневосточных арабских стран, которые при посредничестве США заявили о намерении возобновить дипломатические отношения с Израилем.

Рабат и Тель-Авив договорились об открытии авиационных рейсов между двумя странами для развития сотрудничества в области туризма, однако рост заболеваемости COVID-19 приостановил этот процесс.

В июле текущего года стороны подписали соглашение о сотрудничестве в области кибербезопасности. Оно предусматривает совместную научно-исследовательскую и опытно-конструкторскую деятельность, информационный обмен и защиту данных.

Также в ближайшие недели ожидается прибытие в Марокко израильского министра экономики Орны Барбивай, которая возглавит делегацию бизнесменов и представителей промышленности своей страны для укрепления торгового сотрудничества между двумя странами. Примечательно, что после нормализации отношений между Тель-Авивом и Рабатом израильский экспорт в Марокко вырос в три раза, достигнув 12,4 млн долларов, несмотря на пандемию коронавируса. При этом, по мнению экспертов, эта сумма в случае укрепления экономических отношений и устранения бюрократических препятствий может достичь 250 млн.

Ожидается, что при нормальном развитии дипломатического процесса в декабре Марокко может объявить о повышении уровня дипломатического представительства в Израиле.

Стоит отметить, что нормализация отношений ряда ближневосточных государств с Израилем вызвала протест среди палестинцев, которые прежде опирались на поддержку арабских стран и народов в борьбе за создание собственного государства на Западном берегу реки Иордан.

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