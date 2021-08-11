Путин заявил о необходимости реконструкции центра Севастополя

Севастополь, 11 августа. Президент России Владимир Путин в ходе встречи с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым указал на необходимость реконструкции исторического центра города.

Российский лидер попросил главу Севастополя рассказать о планах по благоустройству населенного пункта. Реконструкция исторического центра города не проводилась с советских времен, напомнил президент.

«С советских времен, даже в советское время, там не было реконструкции того, что представляет гордость не только Севастополя и Крыма, но и всей России», — подчеркнул Путин.

Развожаев отметил, что для наведения порядка в центральной части Севастополя принимается множество мер. В городе также идет благоустройство общественных пространств. В рамках беседы с главой РФ губернатор сообщил об отсутствии проблем с водоснабжением Севастополя.