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Путин заявил о необходимости реконструкции центра Севастополя

  /   Обновлено: 11 августа 2021 13:51
Общество
Путин заявил о необходимости реконструкции центра Севастополя
gov.spb.ru  /  Официальный сайт администрации Санкт-Петербурга

Севастополь, 11 августа. Президент России Владимир Путин в ходе встречи с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым указал на необходимость реконструкции исторического центра города.

Российский лидер попросил главу Севастополя рассказать о планах по благоустройству населенного пункта. Реконструкция исторического центра города не проводилась с советских времен, напомнил президент.

«С советских времен, даже в советское время, там не было реконструкции того, что представляет гордость не только Севастополя и Крыма, но и всей России», — подчеркнул Путин.

Развожаев отметил, что для наведения порядка в центральной части Севастополя принимается множество мер. В городе также идет благоустройство общественных пространств. В рамках беседы с главой РФ губернатор сообщил об отсутствии проблем с водоснабжением Севастополя.

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