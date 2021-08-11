Защита семьи и детства: от чего нужно спасать подрастающее поколение в России

Защита семьи и детства стоит в приоритете политики России. В нашей стране утверждена должность детского омбудсмена, в каждом регионе есть свои уполномоченные по правам ребенка. В период пандемии государство оказало материальную поддержку семьям с детьми. Ужасы 90-х, когда никому не нужные дети группировались на заброшенных стройках и подземных переходах, сейчас представить невозможно.
Тем не менее проблемы существуют: неблагополучные семьи, спорные решения органов опеки и попечительства, насилие в семьях, лечение тяжелобольных детей и востребованность детских домов.
В среду, 11 августа, в 14:00 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» журналисты вместе с программным директором АНО «Партнерство каждому ребенку» Юлией Гонтаренко обсудят, как общество и государство должны помогать детям расти в любви и заботе, какие проблемы существуют в сфере защиты прав ребенка и какими достижениями может похвастаться наша страна.
Прямой эфир пройдет здесь.
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