Белорусского бойца смешанных единоборств Кудина приговорили к колонии

Минск, 11 августа. Суд признал экстрадированного из РФ бойца ММА Алексея Кудина виновным в сопротивлении милиционеру на акции.

За совершенное правонарушение белорусский спортсмен получил 2,5 года лишения свободы. Отбывать наказание Кудин будет в колонии общего режима, сообщил адвокат бойца. В последнем слове осужденный заявил, что хотел бы быть полезным стране.

Кудин был доставлен в Белоруссию из Москвы. Он сбежал в столицу РФ после того, как его обвинили в неповиновении сотрудникам правоохранительных органов на митинге.