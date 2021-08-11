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Белорусского бойца смешанных единоборств Кудина приговорили к колонии

  /   Обновлено: 11 августа 2021 13:45
Происшествия
Белорусского бойца смешанных единоборств Кудина приговорили к колонии
Федеральное агентство новостей  /  Виктор Сухоруков

Минск, 11 августа. Суд признал экстрадированного из РФ бойца ММА Алексея Кудина виновным в сопротивлении милиционеру на акции.

За совершенное правонарушение белорусский спортсмен получил 2,5 года лишения свободы. Отбывать наказание Кудин будет в колонии общего режима, сообщил адвокат бойца. В последнем слове осужденный заявил, что хотел бы быть полезным стране.

Кудин был доставлен в Белоруссию из Москвы. Он сбежал в столицу РФ после того, как его обвинили в неповиновении сотрудникам правоохранительных органов на митинге.

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белоруссия суд митинги боец кудин
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